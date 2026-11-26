Vicepreședintele AUR Galați și consilier local, Viorel Vasile Naiman, partenera sa și mai mulți apropiați locuiesc în trei dintre cele opt case construite din donații în comuna Pechea, județul Galați. Locuințele au fost ridicate pentru familiile rămase fără adăpost în urma inundațiilor din septembrie 2024, însă Naiman și persoanele din anturajul său nu au statut de sinistrați.

Vicepreședintele filialei AUR Galați și consilier local, Viorel Vasile Naiman, s-a mutat, alături de partenera sa și de alte persoane din anturajul lor, în trei dintre cele opt imobile construite în comuna Pechea din fonduri provenite din donații, potrivit informațiilor publicate de Antena 3 CNN.

Imobilele respective fuseseră ridicate în cadrul unei campanii derulate de formațiunea condusă de George Simion, campanie prezentată drept un demers de reconstrucție a gospodăriilor distruse de viiturile din toamna anului 2024.

Primarul comunei Pechea confirmă situația

Primăria comunei Pechea a confirmat faptul că Viorel Vasile Naiman, partenera sa și apropiații acestora ocupă trei dintre locuințele construite pentru persoanele afectate de inundații. Potrivit datelor furnizate de administrație și de sursa citată, nici liderul organizației județene AUR, nici celelalte persoane mutate în aceste case nu se află pe lista sinistraților care și-au pierdut locuințele în urma dezastrului din 2024.

Terenul pe care au fost edificate cele opt case din Pechea nu aparține domeniului public și nici persoanelor sinistrate. Conform informațiilor difuzate de Antena 3 CNN, suprafața de teren este proprietatea privată a unei organizații neguvernamentale care are legături cu partidul AUR. Locuitorii din comuna Pechea cunosc situația juridică a imobilelor și faptul că accesul în perimetrul respectiv se face exclusiv cu acordul asociației care deține terenul.

Viorel Vasile Naiman nu a oferit un punct de vedere

Pentru construcția locuințelor destinate sinistraților din comuna Pechea s-au strâns fonduri din donații. Printre donatori se numără omul de afaceri Gigi Becali, care a contribuit cu suma de jumătate de milion de euro pentru ridicarea acestor imobile, conform datelor prezentate în reportaj.

Contactat de jurnaliștii Antena 3 CNN pentru a oferi explicații cu privire la motivele pentru care ocupă o locuință destinată sinistraților, Viorel Vasile Naiman a declarat inițial că va stabili o întâlnire pentru a răspunde la întrebări. Ulterior acestei discuții, consilierul local și vicepreședintele AUR Galați nu a mai răspuns apelurilor telefonice.

Inundațiile din septembrie 2024 în județul Galați

Proiectul de reconstrucție de la Pechea a fost inițiat după ce județul Galați a fost lovit de viituri în luna septembrie a anului 2024, în urma precipitațiilor aduse de ciclonul Boris.

Bilanțul evenimentelor din septembrie 2024 a indicat decesul a șapte persoane la nivelul județului Galați. Printre victime s-au aflat doi frați din comuna Pechea, iar alte decese au fost înregistrate în localitățile Grivița, Suhurlui, Drăgușeni și Costache Negri.

Comuna Pechea s-a numărat printre unitățile administrativ-teritoriale cu cele mai mari pagube din județ. La nivelul comunei au fost inundate sute de gospodării, iar aproximativ 100 de case au fost distruse în totalitate de ape.

La nivelul întregului județ Galați, inundațiile din septembrie 2024 au afectat aproape 7.000 de gospodării din 28 de localități, potrivit datelor consemnate în presa locală și națională la momentul producerii viiturilor.