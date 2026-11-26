Aproximativ 3,7 milioane de locuri de muncă din sectorul de producție al Europei sunt amenințate de dificultățile pe care companiile le traversează. Potrivit unei analize realizate de firma de consultanță McKinsey & Company, aproape jumătate dintre producătorii din regiune au înregistrat probleme în cursul anului 2025, iar datele din 2026 indică o accelerare a acestui fenomen.

Aproximativ 3,7 milioane de locuri de muncă din cadrul companiilor de producție din Europa se află în pericol din cauza presiunilor de ordin bugetar, potrivit unui raport publicat de firma de consultanță McKinsey & Company și citat de Euronews. Pe lângă aceste posturi, o valoare adăugată de peste 500 de miliarde de euro, indicator care măsoară contribuția firmelor la rezultatele economiei, se regăsește în aceeași situație de risc.

În anul 2025, un procent de 45% dintre firmele analizate în cadrul studiului au fost încadrate în categoria companiilor aflate sub presiune sau în dificultate. Această cifră marchează o creștere față de nivelul de 39% înregistrat în 2023 și față de pragul de 42% consemnat în 2024. Estimările pentru începutul anului 2026 arată că ponderea acestor companii continuă să urce într-un ritm mai alert.

Ce indică analiza

Documentul arată că firmele de producție constituie un pilon al economiei din Europa. Acestea generează aproximativ 36% din valoarea adăugată, susțin 29% din totalul locurilor de muncă și asigură peste 45% din activitățile de cercetare și dezvoltare din regiune. Cu toate acestea, reprezentanții McKinsey precizează în textul analizei că problemele cu care se confruntă aceste firme sunt „remediabile din punct de vedere structural”.

Indicele privind sănătatea companiilor din industrie, elaborat de firma de consultanță, a evaluat aproape 1.200 de producători din Europa, atât companii listate la bursă, cât și firme deținute privat. Fiecare entitate inclusă în eșantion înregistrează venituri de peste 100 de milioane de euro. Evaluarea utilizează cinci indicatori de avertizare, printre care se numără scăderea câștigurilor și nivelul datoriilor raportat la profit. Rezultatele aferente anului 2025 au la bază datele furnizate de platforma S&P Capital IQ.

Statele cu cele mai afectate sectoare de producție

Portugalia a înregistrat cele mai slabe rezultate dintre țările analizate în raport. Această țară a avut cea mai mare pondere de companii de producție aflate sub presiune sau în dificultate pe parcursul anului 2025, devansând Luxemburg, Țările de Jos și Spania.

În Germania, economia cu dimensiunea cea mai mare din Uniunea Europeană, ponderea firmelor aflate în dificultate a crescut cu 12 puncte procentuale în cursul anului trecut. Un exemplu din această țară este constructorul de automobile Volkswagen, care parcurge un proces pe care compania l-a descris drept cea mai profundă restructurare din ultimii 89 de ani.

Decalajul de costuri și investiții față de China și Statele Unite

Creșterea cheltuielilor cu forța de muncă și cu energia a anulat avantajele pe care industria din Europa le deținea în trecut, în special în raport cu China, arată analiza McKinsey. Evaluarea realizată de firmă în sectorul de cercetare și dezvoltare din domeniul auto indică faptul că productivitatea muncii în China se situează la un nivel de 1,5 ori mai ridicat decât în Europa. De asemenea, prețurile la energia electrică pentru consumatorii din industrie în Europa au depășit, în medie, de peste 1,5 ori tarifele practicate în China și în Statele Unite.

Aceste diferențe plasează peste jumătate din costurile lanțului de valoare al industriei din Uniunea Europeană în dezavantaj față de China, arată concluziile raportului.

În paralel, Europa pierde teren la capitolul investițiilor brute în active de producție, categorie în care McKinsey include cheltuielile pentru infrastructură, clădiri nerezidențiale, utilaje, programe informatice, precum și cercetare și dezvoltare. Investițiile realizate de China în aceste active au crescut pe parcursul a trei decenii, ajungând la aproximativ 6 trilioane de dolari, echivalentul a 5,5 trilioane de euro, în anul 2025. În același interval, cheltuielile din Europa au stagnat în jurul valorii de 3 trilioane de dolari, adică 2,7 trilioane de euro. Raportul privind competitivitatea Uniunii Europene, redactat în 2024 de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, solicita investiții suplimentare cuprinse între 750 de miliarde și 800 de miliarde de euro pe an pentru a menține ritmul cu China și Statele Unite.

Măsuri de redresare aplicate de companiile din Europa

Firma de consultanță McKinsey, care oferă servicii de asistență pentru restructurări, a analizat cinci procese de redresare derulate în acest sector. Într-unul dintre cazuri, un conglomerat din industria chimică a generat un flux de numerar de peste 1 miliard de euro, sumă rămasă după acoperirea costurilor de operare și a investițiilor.

Raportul prezintă șase factori de succes pentru redresare. Aceștia pornesc de la coordonarea procesului printr-o echipă dedicată și ajung până la vânzarea sau închiderea diviziilor cu performanțe scăzute, precum și la utilizarea inteligenței artificiale pentru reducerea sarcinilor de birou.

În privința forței de muncă, McKinsey menționează că legislația din Europa permite companiilor să reducă salariile sau beneficiile și să prelungească programul de lucru pentru aceeași remunerație. Firmele pot diminua numărul de angajați prin blocarea angajărilor, prin plecările naturale ale personalului și, ca soluție de rezervă, prin acorduri de încetare a contractelor.

La producătorul de automobile Mercedes-Benz, care a suspendat investițiile la fabricile sale din Germania, o propunere aflată în discuție vizează extinderea timpului de lucru fără plăți suplimentare. Trei dintre cele cinci companii analizate în procesul de redresare au redus costurile cu forța de muncă cu peste 15% într-un interval de 12 până la 18 luni, fără a se confrunta cu proteste sau greve de amploare. Raportul atribuie acest rezultat implicării consiliilor de supraveghere în care angajații dețin locuri, precum și discuțiilor cu reprezentanții salariaților.

Firma de consultanță avertizează în finalul documentului că redresarea industriei din Europa „trebuie să înceapă curând”, chiar dacă anumite obstacole, printre care prețurile la energie, depind de factori externi și de evoluțiile din geopolitică.