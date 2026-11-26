Foștii premieri Victor Ponta și Ludovic Orban au făcut amândoi postări despre audierea liderului AUR, George Simion, la Parchetul General, acolo unde șeful AUR a fost pus sub acuzare într-un dosar de instigare publică. Atât Ponta, cât și Orban, susțin că dosarul lui Simion nu vine acum întâmplător, dar cei doi găsesc explicații complet opuse.

Victor Ponta, deputat UpR ales pe listele PSD în noul legislativ, compară audierea lui George Simion cu dosarul care i-a fost deschis lui în 2015, când era principalul opozant al lui Klaus Iohannis, și despre care Ponta spune că a fost unul politic. De cealaltă parte, Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, crede că „păpușarii lui Simion” vor să-l legitimizeze pe șeful AUR prin acest dosar, aplicându-i eticheta de luptător antisistem pe modelul Călin Georgescu.

Victor Ponta: Nu ne place de Călin Georgescu, de Simion, de Ponta sau de Bolojan? Nu-i votăm! Dar nu le inventăm dosare penale aberante

În postarea sa, Victor Ponta susține că și audierea lui Ilie Bolojan ar fi venit în aceeași notă ca aceasta a lui George Simion. Încă din startul postării, Ponta a scris că dosarul este „politic”.

„Dosarul în care George Simion este chemat astăzi la parchet este UN DOSAR POLITIC! Punct!

Simion este liderul celui mai mare partid de opoziție. N-a făcut vreun accident de mașină, nu l-au prins cu valize de bani în portbagaj și n-a omorât sau violat pe nimeni! A făcut o declarație politică (bună sau stupidă, chiar nu contează), iar după un an este chemat în calitate de suspect!

Indiferent dacă îți place sau nu de Simion, orice om cu mintea la el ar trebui să spună că în România NU trebuie să se mai întâmple așa ceva!

În 2015, când Kövesi și Iohannis mi-au făcut un dosar 100% politic, cei care mă plăceau m-au apărat. Cei care mă urau s-au bucurat, deși știau că dosarul era fals! Am fost achitat, bineînțeles, dar trauma, minciuna și manipularea politică au subminat încrederea oamenilor în justiție și în democrație!

De ce facem din nou același lucru în 2026? De ce imbecilii care se bucurau în 2015 că „l-au luat pe Ponta” se bucură și în 2026 că „l-au luat pe Simion”, fără să înțeleagă cât de grav este să folosești dosarele penale ca armă politică?

Nu ne place de Călin Georgescu, de Simion, de Ponta sau de Bolojan? Nu-i votăm! Dar nu le inventăm dosare penale aberante, dacă mai vrem să trăim într-o țară cât de cât normală!”, a scris Ponta pe Facebook.

Ludovic Orban: Păpușarii lui Simion voi să îi dea „de doi bani credibilitate”

Ludovic Orban, fost premier și actual președinte al Forța Dreptei, partid în negocieri de fuziune cu PNL, susține că audierea lui George Simion vine planificat. Prin această chemare la Parchet, George Simion ar primi o parte din aura de luptător anti-sistem pe care a dobândit-o în fața electoratului suveranist Călin Georgescu după cele aproape două luni petrecute în arestul central.

„S-au prins și păpușarii lui Simion că vrăjeala cu campionul luptei antisistem nu prea mai ține. Că, în timp ce furnizorul principal de voturi și de mesaje pentru auriști, Călin Georgescu, prea e vicitimizat, „tinichigiul șef” e bine mersi, nederanjat de nimeni din sistem, făcând pe ascuns jocurile planificatorilor din culise.

Și ce și-au zis ei atunci? Hai să îi mai dăm și lui de doi bani credibilitate pentru rolul pe care l-am pus să îl joace. Și l-au chemat și pe el la Parchetul General, să se victimizeze și el după modelul deja brevetat cu Georgescu.

Să nu vă imaginați acum că Simion este în vreun pericol. Nu! Acest dosar nu îi va clinti niciun fir de păr de pe cap lui George Simion. În cel mai rău caz pentru el, va plăti o amendă penală. Scopul acestui dosar, făcut la un an și jumătate de la instigările lui la violență contra membrilor Biroului Electoral Central, este acela de a îl pune pe același postament cu Georgescu, ca să îl ajute să culeagă mai ușor voturile ieftine semănate de interacțiunile lui Georgescu cu justiția în multele și interminabilele dosare făcute pe genunchi de diferiți procurori care parcă vor să îl facă mare, nu să îl condamne pentru infracțiunile comise”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Președintele AUR, George Simion, a devenit inculpat în dosarul penal deschis în urma declarațiilor făcute după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025. Parchetul General a anunțat joi, 26 noiembrie, punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Potrivit comunicatului transmis de procurori, ancheta vizează o înregistrare video publicată de George Simion pe pagina sa de Facebook, în seara zilei de 9 martie 2025, după ce Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu.

Procurorii susțin că, prin intermediul videoclipului intitulat „Reacție la cald”, liderul AUR ar fi îndemnat publicul la comiterea unor infracțiuni grave.

„Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei «ar trebui jupuiți în piața publică», referindu-se la membrii Biroului Electoral Central”, se arată în comunicatul Parchetului General.