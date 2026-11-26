Editura Humanitas lansează joi, 26 noiembrie, de la ora 18:30, volumul „Nimic de negociat! 18 decembrie 2006. 20 de ani de la condamnarea comunismului în România”. Evenimentul are loc în amfiteatrul „Nicolae Iorga” al Facultății de Istorie a Universității din București și este moderat de Cristina Bogdan, director editorial al Humanitas. Printre invitați se află și fostul președinte Traian Băsescu.

Unul dintre autorii volumului este chiar fostul președinte Traian Băsescu, cel care a condamnat regimul comunist drept „ilegitim și criminal” în Parlament, pe 18 decembrie 2006. Discursul său a avut la bază raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, conduse de Vladimir Tismăneanu. Comisia a fost numită ulterior și Comisia Tismăneanu.

Alături de Traian Băsescu, în carte mai semnează Gabriel Liiceanu, Mircea Mihăieș, Horia-Roman Patapievici, Andrei Pleșu, Cristian Preda, Ioan Stanomir, Vladimir Tismăneanu și Cristian Vasile. HotNews a publicat în exclusivitate fragmente din contribuția fostului șef al statului înaintea lansării oficiale.

„Când a decis să condamne comunismul din România ca «ilegitim și criminal», Traian Băsescu a făcut-o în deplină onestitate, precizând că «biografia mea e clară și mi-am asumat-o tot timpul». Nu s-a mulțumit cu un simplu discurs, ci l-a însoțit, reparatoriu, cu fapte. […] Iată de ce Nimic de negociat! este o carte pe care o însoțesc având conștiința deplinei ei importanțe”, scrie Gabriel Liiceanu în volum, potrivit HotNews.

Ce lipsește din textul fostului președinte: notele „Petrov” și verdictul definitiv

În textul său, Traian Băsescu povestește și despre interviul acordat jurnalistei Rodica Palade pentru revista 22, în care aceasta l-a întrebat de ce nu condamnă comunismul. Fostul președinte i-a răspuns că are nevoie de un document oficial. Jurnalista a scos atunci din geantă două cărți, „Stalinism pentru eternitate”, de Vladimir Tismăneanu, și „Cartea neagră a comunismului”, coordonată de Stéphane Courtois. Băsescu a insistat însă că vrea o cercetare cu acces la arhivele statului.

Fostul președinte scrie pe larg despre deschiderea arhivelor Securității și afirmă că punctul 8 al Proclamației de la Timișoara nu îl viza. În martie 1990, documentul propunea interzicerea dreptului la candidatură, pentru primele trei legislaturi consecutive, în cazul foștilor activiști comuniști și al foștilor ofițeri de Securitate. Colaboratorii și informatorii nu apăreau ca o categorie distinctă.

Traian Băsescu nu menționează însă nicăieri în text propria relație cu Securitatea și nici hotărârea definitivă a instanței, notează HotNews.

În 2019, când Băsescu a candidat la alegerile europarlamentare, CNSAS a reluat verificările. Cercetătorii au găsit în dosarele unor foști colegi de la Institutul de Marină două note olografe din 1975, semnate „Petrov”. Într-o notă, el relata că un coleg intenționa să rămână în străinătate. În cealaltă, oferea informații despre legăturile unui alt coleg cu cetățeni străini.

Pe 20 septembrie 2019, Curtea de Apel București a stabilit, la cererea CNSAS, că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității. Fostul președinte s-a apărat în instanță cu argumentul că îi credea pe ofițerii de contrainformații militare angajați ai Ministerului Apărării Naționale. Pe 23 martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins recursul, iar decizia a rămas definitivă.

Fragmentul integral semnat de Traian Băsescu în volumul „Nimic de negociat!”

Redăm mai jos integral fragmentul semnat de Traian Băsescu și publicat în exclusivitate de HotNews:

„Pe 18 decembrie 2026, se împlinesc două decenii de când într-o ședință comună a Camerelor Parlamentului României am condamnat regimul comunist ca «ilegitim și criminal». Este una dintre deciziile importante pe care le-am luat ca președinte, în prima parte a primului meu mandat. Am văzut diverse interpretări ale acestui gest. Fiecare e liber să vadă în el ce crede. Dar e bine să se cunoască și punctul meu de vedere.

Biografia mea e clară și mi-am asumat-o tot timpul. Născut în anul 1951, crescut într-o familie de militari, am fost educat în timpul regimului comunist. În decembrie 1989, eram unul din cei peste trei milioane de membri ai PCR și aveam funcția de inspector-șef al navigației civile. Intrasem în partid în anul al patrulea de facultate. De altfel, aproape toți absolvenții Institutului de Marină deveneau membri PCR înainte de terminarea studiilor. Am făcut doisprezece ani de serviciu pe mare, din care cea mai mare parte pe nave-petrolier. Din ăștia doisprezece, opt ani am fost comandant.

Ședințele de partid de la bordul navei sau inexistența lor

„Niciodată la bordul navei mele nu s-a ținut o ședință de partid. Ce să le spui unor oameni care văzuseră, ca și mine, lumea? Că Ceaușescu spusese nu știu ce bazaconii? Pe un petrolier de mare tonaj treaba mea era alta. Și eu, și echipajul meu înțeleseserăm că povestea care se servea populației precum că o ducem bine în comunism era un fals, raportat la ce vedeam când ajungeam în Belgia, în Olanda, în Italia, în Franța. Noi văzuserăm cu ochii noștri că lumea trăiește mai bine și mai îndestulător fără să aibă comunism. Sau, altfel spus, eram conștienți că nu comunismul era visul de aur al omenirii. Și atunci, cum să faci ședințe de partid pe navă?

Nu am trăit din activismul de partid, ci făcând serviciu pe nave-petrolier de mare tonaj și înfruntând mările și oceanele lumii sau riscurile în zone de război. Dar realitatea că fusesem membru de partid rămânea. În anii care au precedat alegerea mea la Cotroceni, nu m-am angajat politic pe trendul anticomunist. Ar fi fost o ipocrizie din partea mea. Vreau să fie clar: punctul 8 al Proclamației de la Timișoara nu mă viza. Nu intram în nici una din categoriile cărora li se cerea să nu facă politică timp de zece ani: foști nomenclaturiști, foști miniștri, foști deputați în Marea Adunare Națională, foști diplomați.”

Când a apărut în discuție condamnarea comunismului

„Condamnarea comunismului nu a figurat în programul meu electoral, pentru alegerile prezidențiale din 2004. Poate singurul moment în care subiectul trecutului comunist a apărut în discuție a fost în dezbaterea finală cu Adrian Năstase, în care, la un moment dat, am zis: «Măi Adriane, cum Dumnezeu a ajuns țara asta ca, după 15 ani de la Revoluție, să aleagă între doi foști comuniști?….» Abia această întrebare pusă public, într-un moment de maximă intensitate și audiență, a izbit în conștiința multora și a dat unei părți a electoratului speranța că, poate, în mandatul meu se vor deschide arhivele PCR aflate în grija MAI, iar istoricii, familiile celor persecutați, presa și toți cei interesați vor avea acces la documentele care să arate partea ascunsă a comunismului românesc.

Chiar dacă nu a fost un angajament electoral, mi s-a părut o necesitate, dar și o obligație, în primul rând pentru mine ca președinte al României, să ridic vălul de pe tainele regimului comunist, fie că vorbim despre arhivele fostei Securități, Arhivele Naționale ce depindeau de Ministerul de Interne și le includeau pe cele ale nomenclaturii Partidului Comunist Român. În lipsa unei astfel de acțiuni, aveam senzația complicității, dar și a dependenței de conținutul acestor arhive.

În același timp, deschiderea acestor arhive, prin voința mea de președinte al României, mi-a dat ascendentul necesar asupra «sistemului instituțional cu față umană» moștenit de la Ion Iliescu. Mesajul simplu era clar: NIMIC DE NEGOCIAT!

Îmi începusem mandatul un deceniu și jumătate de la Revoluție. Predecesorii mei Ion Iliescu și Emil Constantinescu nu au găsit motivația pentru desecretizarea arhivei fostei Securități și a dosarelor PCR de la Arhivele Naționale.”

Despre formarea Comisiei Tismăneanu

„Când l-am sunat pe Tismăneanu, pentru a-l anunța că formez comisia și că îl invit s-o prezideze, l-am întrebat ce face și mi-a zis: sunt într-un hotel de pe Coasta de Vest și privesc Oceanul Pacific. I-am explicat că eu îl caut pentru ceva care nu va fi prea pacific. Știam că un raport despre comunism va trezi reacții violente. Mă gândeam că argumentul principal pe care-l vor aduce va fi: «Tu ai fost membru de partid, cum condamni tu comunismul?» Sincer să fiu, nu-mi păsa ce vor spune adversarii politici, prietenii sau dușmanii.

Eu aveam treaba mea. În calitate de președinte al României, aveam obligația de a deschide românilor accesul la realitățile istoriei recente a țării, a poporului român. Opozanții nu s-au concentrat, cum credeam eu, pe asta, ci au manifestat o furie oarbă, doar fiindcă cineva a îndrăznit să condamne comunismul. Ei nu acceptau posibilitatea ca o persoană care fusese membru al PCR să înțeleagă că regimul comunist a fost greșit și că vinovați pentru ororile comise nu erau cei peste trei milioane de membri, ci liderii, vârful, nu baza partidului.

Despre alegerile din 2004 și motivarea pentru formarea Comisiei

Ca om crescut și educat în comunism, nu mă consideram, înainte de alegerea din 2004, cel îndreptățit să condamn regimul de atunci. Ca președinte al României, dacă cei dinaintea mea nu au făcut-o, eram obligat să așez comunismul pe locul care i se cuvine în istoria țării. Societatea avea dreptul să-și afle trecutul, iar eu puteam să fac din acest drept o realitate.

Foarte mulți care aveau același parcurs social ca și mine au considerat că am trădat regimul din care proveneam, regim care după 1989, susțineau ei, dobândise față umană. Mi-am asumat mânia lor, dar le-am dat semnalul, din primii doi ani de mandat, că va fi greu să găsim compromisuri și, mai ales, le-am dat semnalul că nu am nimic de negociat cu regimul cu față umană. Desigur, am plătit un preț greu pentru că nu am acceptat să fiu un alt pion al falsei schimbări și modernizări a României.

Asumarea prin vot de către Parlament a Raportului Tismăneanu

Pe de altă parte, cerința mea principală, aceea ca Parlamentul să-și asume raportul prin vot, nu a fost dusă la îndeplinire. E regretabil. Într-un fel, asta a confirmat opțiunea mea de a nu-mi asuma ceea ce raportul Comisiei Tismăneanu propunea, și anume lustrația. După mine, era prea târziu. Ca președinte, eram obligat să fiu pragmatic, nu visător. Lustrația trebuia făcută în 1990, 1991, 1992. Nu la 17 ani după căderea lui Ceaușescu, când unul ca Iliescu făcuse deja trei mandate de președinte. Ce să mai faci cu lustrația? Știu că unii consideră că, dacă era aplicată, nu am mai fi avut atâtea restanțe cu dosarele Revoluției sau cu cele ale mineriadelor. E posibil. Dar în 2006 era deja prea târziu să mai aplicăm orice formă de lustrație.

Sunt însă mulțumit că Raportul a fost publicat în Monitorul Oficial și este un document oficial al statului român. Asta e important, asta rămâne.”