Traian Băsescu pune la îndoială raportul despre anularea alegerilor: Dacă Serviciile aveau informaţia, o puneau de mult pe masa preşedintelui

Fostul președinte Traian Băsescu a pus la îndoială existența raportului oficial referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. El a lansat critici la adresa actualului șef al statului, Nicușor Dan. Potrivit lui Băsescu, serviciile de informații ar fi transmis deja documentul decidenților dacă ar fi deținut date concrete.

„Dacă e o problemă care nu mai suportă să stea nelămurită e problema raportului cu alegerile anulate. Să anulezi alegerile într-un stat democratic e de neimaginat. Dar să le anulezi fără un temei explicat… Ne tot spune preşedintele: mai am nevoie de ceva timp sau n-am putut să mă ocup de raport că m-am ocupat de numirea de premier. Dacă Serviciile aveau informaţia, o puneau de mult pe masa preşedintelui. Eu sunt convins că nu o au şi nu îşi poate asuma nimeni o minciună. Preşedintele greşeşte ţinând la dânsul acest subiect”, a declarat Traian Băsescu la România TV, citat de news.ro.

Fostul șef al statului consideră că președintele Dan trebuia să abordeze altfel problema. El a precizat că documentul necesita marcajul „Strict Secret” în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) urmat de predarea sa imediată către procurorul general al României.

Răspunsul președintelui Nicușor Dan: bani nedeclarați și război hibrid

Președintele Nicușor Dan a oferit marți explicații publice despre întârzierea acestui document asumat în perioada campaniei. Șeful statului a precizat că tabloul general este mult mai complex și impune o analiză atentă. El a subliniat prezența unui război hibrid orchestrat de Rusia la nivel european.

În privința motivelor clare ale anulării scrutinului, președintele a menționat fraude financiare evidente din partea unui competitor electoral.

„În ceea ce priveşte raportul privind anularea alegerilor, răspunsul l-am mai dat, dar îl rezum foarte pe scurt, a fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie şi investigaţiile aici sunt în curs, pe urma banilor, dar dovada că au fost sume consistente există”, a afirmat Nicușor Dan în conferința de presă.

Liderul de la Cotroceni a amintit și despre un raport prezentat de procurorul general în urmă cu un an, axat pe influența rusă. Nicușor Dan a promis publicarea întregului context după finalizarea investigațiilor.

„Tabloul general este mult mai amplu. În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, nu în România, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste ţări şi în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat public”, a subliniat președintele.