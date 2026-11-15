Cine este Dragoș Bănescu, secretarul mutat de Luca Niculescu de la ANAF la MAI. Are master la Academia SRI și este abonat la funcții din ministere

Dragoș Bănescu este absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Transilvania Brașov. Ulterior, a urmat un master în relații publice, dar și unul în economie.

Totodată, între 2008 și 2010 a mai urmat un master, de această dată la Academia Națională de Informații a Serviciului Român de Informații. Potrivit CV-ului său, acesta a studiat managementul informațiilor de securitate națională.

De asemenea, în 2020 a urmat și cursul postuniversitar de perfecționare „securitate și bună guvernare” din cadrul Colegiului Național de Apărare.

De la un minister la altul

Dragoș Bănescu nu este la prima sa experiență într-un minister.

Cariera sa profesională a început în decembrie 1995, când a lucrat până în 1997 ca funcționar economic la o companie din Brașov. În acel an a obținut și prima funcție publică. Mai exact, a ajuns inspector de specialitate la Direcția Generală a Finanțelor Publice din Brașov.

A rămas acolo până în 1999, an în care a ajuns comisar la Garda Financiară Brașov. A lucrat la pe această funcție timp de nouă ani, pentru ca în 2008 să avanseze la funcția de comisar șef divizie în cadrul aceleiași instituții, pe care a ocupat-o până în 2010.

Anul 2010 i-a adus și prima funcție într-un minister. Mai exact, a fost numit secretar general al Ministerului Finanțelor Publice. A ocupat acest post până în 2012. Totodată, între 2011-2014 a fost și membru al Consiliului Național de Integritate.

După plecarea de la Ministerul Finanțelor, Dragoș Bănescu a ocupat pentru o lună funcția de director general al ANAF, potrivit CV-ului său.

Secretar în Cancelaria lui Ciolacu

Ulterior, a fost timp de doi ani, între 2012-2014, secretar general adjunct al Ministerului Mediului. Ulterior, din aprilie 2014 până în aprilie 2015 a fost secretar general adjunct al Ministerului Muncii. În aprilie 2015 a avansat și a devenit secretar general al ministerului, funcție pe care a ocupat-o până la finalul anului 2019.

A urmat o mutare la Ministerul Tineretului și Sportului, unde a fost secretar general adjunct până în 2021. A mers mai apoi pentru câteva luni la Ministerul Economiei și la cel al Justiției, unde a fost tot secretar general adjunct.

La finalul anului 2021 s-a întors la Ministerul Muncii, ca secretar general. A ocupat această poziție până în septembrie 2023, când Marcel Ciolcu, premier la acel moment, l-a numit secretarul general al Cancelariei Prim-Ministrului. Ulterior, la câteva luni distanță, în ianuarie 2024, a ajuns la ANAF, în funcția de secretar general pe care a ocupat-o până acum.

Ce avere are

Potrivit ultimei sale declarații de avere disponibile, cea din 2024, Dragoș Bănescu deține împreună cu soția sa dintr-un teren agricol de 1.723 mp în Prejmer, județul Brașov.

Tot împreună cu soția mai are două apartamente în Brașov, o casă în Prejmer și spații comerciale/de producție de 81 mp în Brașov.

În 2024, Dragoș Bănescu mai raporta venituri salariale de aproximativ 250.000 de lei anual, din mai multe funcții.