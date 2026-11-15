România, de la a patra putere petrolieră a lumii la dependența de importuri. Cum s-a schimbat industria petrolieră într-un secol

România se număra printre cei mai mari producători de petrol din lume înaintea Primului Război Mondial, însă astăzi importă de peste trei ori mai mult țiței decât produce. O postare a Institutului de Studii Sud-Est Europene readuce în atenție situația industriei petroliere de acum un secol. Datele actuale ale Institutului Național de Statistică (INS) arată că producția internă continuă să scadă, în timp ce importurile au crescut în 2025.

ISSEE a publicat un fragment din revista Ilustrația, apărută în mai 1921, care prezenta situația industriei petroliere românești după Primul Război Mondial.

„Înainte de război, România era a patra printre țările producătoare de petrol din lume, venind după Statele Unite, Rusia și Mexic”, se arată în documentul istoric.

În 1913, România producea aproximativ 1,9 milioane de tone de petrol, potrivit unui studiu publicat în Journal of Energy History. În același an, exporturile ajungeau la peste un milion de tone, conform datelor reproduse în revista din 1921. Războiul a afectat însă puternic industria. În 1919, exporturile scăzuseră la numai 37.000 de tone, dintr-o producție totală de 920.000 de tone, potrivit aceleiași publicații.

Un alt aspect prezentat în document este participarea investitorilor străini. În 1915, doar 7% din capitalul investit în industria petrolieră era românesc. Restul de 93% provenea din străinătate, în principal din Germania, Marea Britanie, Olanda și SUA.

România importă astăzi de peste trei ori mai mult țiței decât produce

La mai bine de un secol distanță, România continuă să exploateze petrol, dar producția internă nu mai poate acoperi necesarul industriei. Potrivit datelor INS, România a produs în 2025 aproximativ 2,47 milioane de tone echivalent petrol de țiței, cu 7,6% mai puțin decât în 2024. În schimb, importurile au ajuns la 8,89 milioane de tone echivalent petrol, în creștere cu 7,6% față de anul precedent.

Tendința de scădere a producției s-a menținut și în 2026. În primele șapte luni, România a produs aproximativ 1,36 milioane de tone echivalent petrol de țiței și a importat 3,72 milioane.

Cu toate acestea, țara rămâne unul dintre principalii producători de petrol din UE. Potrivit Consiliului UE, în 2024 România ocupa locul al treilea, după Italia și Danemarca.

Capitalul străin continuă să aibă un rol important în industria petrolieră

O asemănare între cele două perioade este prezența investitorilor străini în industria petrolieră, chiar dacă structura companiilor s-a schimbat.

În prezent, OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, este controlată de grupul austriac OMV, care deține 51,2% din acțiuni. Statul român are o participație de 20,7%. O altă companie importantă, Rompetrol Rafinare, are ca acționar majoritar KMG International, parte a grupului kazah KazMunayGas. Acesta controlează, direct și indirect, 54,63% din acțiuni, în timp ce statul român deține 44,7%.

Deși România depinde de importurile de țiței, continuă să prelucreze petrol în rafinăriile sale și să exporte carburanți. În 2025, rafinăria Petromidia a produs aproximativ 4,8 milioane de tone de benzină, motorină și combustibil pentru aviație, dintre care 61% au fost destinate pieței interne.