De la botezul cu șinșile la nunta lui „Ilie sărăcie”. Cum a transformat internetul căsătoria fiicei lui Bolojan într-un meci PSD-PNL

Nunta fiicei celei mari a liderului PNL, Ilie Bolojan, organizată sâmbătă la Oradea, s-a transformat rapid într-o temă de confruntare politică pe Facebook. Imaginile și clipurile video de la cununia civilă și de la cea religioasă au împărțit utilizatorii în două tabere distincte, fiecare cu propria interpretare asupra costurilor și a modului de organizare.

De o parte, criticii liderului liberal și simpatizanții PSD au încercat să demonstreze că opulența nu este specifică doar social-democraților. De cealaltă parte, susținătorii lui Ilie Bolojan au scos în evidență decența participanților, mersul pe jos până la lăcașul de cult și diferențele majore față de petrecerea de botez organizată recent la Timișoara de președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.

Tabăra pro-Bolojan: Ironii despre „Ilie sărăcie” și comparații cu petrecerea de la Timișoara

Susținătorii fostului premier au reacționat la relatările unor posturi de televiziune care au prezentat evenimentul de la Oradea sub eticheta luxului. Aceștia au analizat imaginile de la cununie și au susținut că invitații au evitat afișarea unor obiecte vestimentare scumpe, precum hainele de blană, în ciuda temperaturilor scăzute.

„O nuntă clasică românească, cu tineri foarte frumoși, întâmplător mireasa este fiica fostului premier Ilie Bolojan. Din imagini răzbat emoțiile și bucuria deopotrivă, este normal, este un eveniment pe care fiecare familie îl simte și se manifestă ca atare. Nu înțeleg avalanșa de expresii la TV din registrul „lux și opulență la nunta de la Oradea”? Mie mi se pare că nuntașii s au străduit să se afișeze cât mai modest, posibil și din cauza evenimentului de la Timișoara. Să fim serioși, trebuie să admitem că doamnele cam au blănuri prin dulapuri și având în vedere vremea friguroasă chiar era un moment de neratat pentru a purta o capă de blană. La final, în spirit de glumă, posibil să le fi trimis Bolojan câte un SMS. Dress code: fără blănuri”, a scris un utilizator pe Facebook.

„Ilie sărăcie” fără ceasuri de 50.000 €

Un alt susținător a apelat la ironie și a folosit porecla „Ilie sărăcie” pentru a puncta lipsa ceasurilor de zeci de mii de euro, a nașilor din sfera politică, a artiștilor internaționali precum Al Bano sau a sticlelor de vin de 600 de dolari. Acesta a combătut informațiile vehiculate la televizor despre prețul accesoriilor și al rochiei, pe care le-a plasat la valori de câteva mii de lei, nu de mii de euro sau dolari.

„Nunta lui “Ilie sărăcie”! Da, acum i se potrivește acest nume! De ce? Pai nu vezi tu o blană de chinchilla, nu vezi tu rolexuri de 30-50.000€ bucata, genți de 4-6-15000€, ce înseamnă asta? Faci clasa politică de râs și funcția de priministru pe care ai ocupat-o?

Presa de partid adică televiziunea PSD, încearcă să manipuleze telespectatorii, cum că la Ilie Bolojan, nunta fetei are loc într-o locație super luxoasă, cum că meniu ar fi nu știu cât, dar analizând mai adânc, au descoperit ceva ce le era greu să comenteze, de la 4-5000€ geanta doamnei Bolojan și-au dat seama că de fapt este 2500 Ron, adică 500€! (…)

Singura asemănare între aceste evenimente, este faptul că, atât Ilie cat și Alfred, au petrecerile copiilor, însă unul a organizat-o el și a plătit-o, adică Alfred, iar Ilie este un simplu invitat, unde cred ca 75% din decizii le-au luat mirii, majori fiind! (…) Între timp nici rochia nu mai este 4000$ e 4000 Ron!”, a notat internautul.

Tabăra criticilor: Acuzații privind cazarea la hotel de lux și prezența „baronilor”

În tabăra opusă, contestatarii lui Ilie Bolojan au pus accentul pe amploarea petrecerii organizate la Palazzo Grand Hall din Oradea și plimbarea considerată opulentă din centrul Oradiei. Comentariile critice au vizat numărul mare de participanți, estimat la 400 de persoane, dar și prezența unor lideri politici importanți din țară.

Criticii au susținut că invitații au ajuns la Oradea cu avioanele și au ocupat 140 de camere într-un hotel de lux, într-un contrast puternic cu imaginea de austeritate promovată de liderul PNL și cu protestele desfășurate în aceeași zi la București. Postările persoanelor care consideră că nunta lui Ilie Bolojan a fost opulentă sunt scrise într-o română cel puțin dubitabilă, pline de teorii ale conspirației și evaluări etimologice inexacte.

„După BOTEZUL PSD-iștilor, AM PRIVIT și NUNTA PNL-ui BOLOJAN, unde în PALAZZO ORADIA s-au STRÂNS 400 de NUNTAȘI, aduși cu avioanele din toată Țara și Cazați în 140 de CAMERE din HOTELUL de LUX! Tot a fost SCUMP LUXSOS, unde au Chefuit și BARONII vestiți ! HAMILIONU-Lui-comunistului, DRAGOS sau Mi…DRACO-MIR (în limba rusă PACE) I-a PLĂCUT Nunta și chiar l-a lăudat pe ILIE SĂRĂCIE, parcă și NEOBSERVÂND Protestele din București”, a comentat un utilizator din tabăra adversă.

Cum s-a desfășurat nunta de la Oradea și cine a participat

Dincolo de disputele din mediul online, evenimentul a început sâmbătă, în jurul orei 15:40, la Primăria Oradea. Mireasa, Lucia Maria, este absolventă a Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara și este fiica cea mare a lui Ilie Bolojan și a fostei sale soții, Florentina Bolojan. Mirele, Daniel Bota, este fost fotbalist și a evoluat în anul 2013 în lotul echipei FC Bihor, în Liga a II-a.

Ilie Bolojan a sosit la cununia civilă alături de partenera sa, Ioana Fâșie, și și-a întâmpinat personal oaspeții. La ceremonie a luat parte și mama miresei, Florentina Bolojan. În fața Primăriei s-au strâns și susținători ai fostului premier, unii dintre ei cu buchete de flori. Cununia civilă a fost oficiată de primarul municipiului Oradea, Florin Birta.

„A fost un moment intim, tinerii au fost foarte emoționați, mă bucur că am putut fi martor la acest eveniment”, a declarat Florin Birta după ceremonie, potrivit ebihoreanul.ro.

De la Primărie, la Biserică și la sală

De la Primărie, participanții s-au îndreptat spre Biserica cu Lună din centrul orașului, unde a avut loc cununia religioasă. Slujba s-a încheiat în jurul orei 17:30. La ieșirea din lăcașul de cult, liderul PNL a făcut o scurtă declarație în fața jurnaliștilor.

„Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și și pentru mine e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici”, a spus Ilie Bolojan.

Petrecerea a continuat la sala de evenimente Palazzo Grand Hall din Oradea, cu aproximativ 400 de invitați. Printre politicienii prezenți s-au numărat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, europarlamentarul Dan Motreanu, fostul șef al Cancelariei premierului, Mihai Jurca, și primarul din Aleșd, Ioan Todoca. De asemenea, la cele două cununii a participat și antreprenoarea Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a precizat pentru Fanatik că evenimentul a avut un caracter privat și că „nu este o nuntă de partid”.