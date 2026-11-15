Lupii tineri din PSD, în campanie acerbă de imagine. Alexandru Rogobete și Alexandru Stoica își promovează fiecare pas

Noua generație de lideri din Partidul Social Democrat a adoptat o strategie de comunicare ofensivă în mediul online. Alexandru Stoica și Alexandru Rogobete își promovează aproape zilnic activitatea instituțională pe Facebook. Cei doi nu se limitează la comunicate clasice, ci folosesc intens clipurile video filmate pe teren pentru a puncta fiecare măsură, promisiune de finanțare sau interacțiune cu cetățenii, ca un mijloc de campanie.

Alexandru Stoica: De la covrigii din tren la șantierele din Buzău

Activitatea lui Alexandru Stoica la conducerea Ministerului Dezvoltării este prezentată pas cu pas pe pagina sa de Facebook. Fiecare deplasare în județe generează o serie de postări succesive, menite să îl prezinte ca pe un oficial conectat la realitățile din teren. Un prim exemplu este drumul cu trenul spre Botoșani. Ministrul a transformat deplasarea pe ruta București – Suceava într-un exercițiu de imagine, cu mai multe postări din vagon.

„Un bilet de tren, doi covrigi și un drum până la Botoșani”, și-a început el relatarea, în care a explicat că a ales calea ferată pentru a discuta direct cu oamenii, nu doar din birou.

Odată ajuns la Botoșani, oficialul a revenit cu o nouă postare despre întâlnirea cu prefectul, parlamentarii și primarii din județ. El a promovat măsura „START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară” și le-a cerut edililor să aibă curajul de a uni resursele localităților pentru a atrage investiții.

Un alt episod s-a consumat la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Buzău, unde Alexandru Stoica s-a afișat într-un clip video alături de elevi și profesori. După ce a constatat că atelierul de practică este încadrat în clasa I de risc seismic, el a promis direct pe cameră că va semna cu prioritate ordinul de ministru pentru finanțare, imediat ce documentele vor fi depuse.

Seria materialelor de pe teren a inclus și verificarea celor 15 kilometri de drum județean care duc spre Vulcanii Noroioși. Filmat pe șantierul finanțat cu 140 de milioane de lei prin Programul „Anghel Saligny”, ministrul a anunțat că lucrările sunt în grafic și pot fi finalizate înainte de termen.

Alexandru Rogobete: Slogan propriu și exerciții practice pe cameră

În domeniul Sănătății, Alexandru Rogobete aplică o rețetă similară de promovare intensivă. Postările sale combină cifrele oficiale cu mesajele emoționale și clipurile dinamice. În timpul unei vizite la Centrul de Simulare al UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, alături de rectorul Anca Dana Buzoianu, oficialul a lăudat dotările moderne și a cerut extinderea acestui model la nivel național. Clipul video aferent postării a fost deschis cu o secvență menită să capteze atenția urmăritorilor, în care Rogobete declară, în fața manechinului medical: „Cred că mai știu să intubez”.

De Ziua Mondială a Prematurității, acesta a mers la Maternitatea Polizu din București, unde a apărut alături de Mirabela Grădinaru și de reprezentanții organizației Salvați Copiii. El a prezentat într-un clip video rezultatele investițiilor din fonduri europene și statistica celor 2.894 de nașteri din primele 10 luni, dintre care 220 premature. În mesajul său, oficialul a pus accentul pe emoția întâlnirii cu părinții și copiii reveniți sănătoși la spital.

De asemenea, Alexandru Rogobete folosește pagina de Facebook pentru a se adresa direct tinerilor medici. Înaintea examenului de rezidențiat, el a publicat un mesaj video de susținere pentru candidați, cărora le-a transmis că sunt viitorul sistemului sanitar și a promis că va fi prezent la Romexpo, la începutul examenului.

Toate aceste apariții online sunt legate printr-un element constant de imagine. Aproape fiecare text și clip video publicat de Alexandru Rogobete se încheie cu formulele „Încrederea ne face bine!” și „O să fie bine!”.