Statul a încasat de la OMV Petrom cu 38% mai mulți bani în nouă luni. Cât a câștigat compania și unde au mers investițiile record

Investiții peste rezultatul operațional

Volumul investițiilor a urcat cu 27%, până la 6,6 miliarde de lei, un nivel record, iar suma a depășit rezultatul operațional. Banii au fost îndreptați, potrivit raportului, spre proiectele energetice considerate cheie, între care Neptun Deep, unitatea SAF/HVO și producția de electricitate din surse regenerabile.

Creșterea s-a văzut în toate segmentele de activitate, se precizează în raport: „Rezultatul din exploatare CCA excluzând elemente speciale a fost de 5,8 miliarde lei, mai mare cu 51%, reflectând contribuții mai mari din partea tuturor segmentelor de activitate și reziliența modelului nostru de afaceri integrat”.

Prioritatea: aprovizionarea continuă cu energie

Christina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a pus rezultatele pe seama unei performanțe operaționale solide, obținute pe o piață volatilă, și a subliniat că firma a continuat să le livreze clienților energie fiabilă.

Pe fondul presiunii de pe piețele energetice, compania a urmărit în primul rând continuitatea aprovizionării și construirea de noi capacități, a explicat aceasta: „Cu piețele energetice sub presiune, ne-am concentrat pe ceea ce contează cel mai mult”, arată news.ro.

Potrivit lui Verchere, rafinăria Petrobrazi a mers la peste 98% din capacitate în primele nouă luni, cu un nivel de 100% în trimestrul al treilea, iar centrala electrică Brazi a asigurat 9% din electricitatea produsă în România în aceeași perioadă. Declinul natural al producției de petrol și gaze a fost, de asemenea, compensat în mare măsură, a mai spus directoarea companiei.

Peste 16 miliarde de lei la bugetul de stat

Prin taxele și dividendele plătite, contribuțiile companiei la bugetul de stat au depășit pragul de 16 miliarde de lei, o creștere de 38% comparativ cu primele nouă luni din 2025, arată sursa citată.

Pe fondul prețurilor ridicate la mărfuri, segmentul de explorare și producție a raportat un rezultat din exploatare, fără elementele speciale, de 2,7 miliarde de lei, față de 1,9 miliarde în intervalul similar din 2025.

Producția zilnică a coborât cu 3% față de anul trecut, la 101,7 mii bep, nivel pe care compania îl consideră conform așteptărilor. Sondele noi și reparațiile capitale au dat rezultate bune, acoperind parțial atât declinul natural, cât și efectul lucrărilor de mentenanță programate diferit. Costul de producție a rămas la 17,9 USD/bep, aproape de valoarea din primele nouă luni ale anului trecut.

Rafinarea, susținută de marje mai mari și volume în creștere

În rafinare și marketing, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a urcat la 2,8 miliarde de lei, de la 1,8 miliarde în primele nouă luni din 2025. Avansul se explică prin marja de rafinare mai mare, în contextul crizei geopolitice, și prin volumele vândute mai ridicate, potrivit raportului.

Indicatorul de marjă de rafinare al OMV Petrom a ajuns la 26,5 USD/bbl, față de 10,9 USD/bbl cu un an înainte, ca urmare a prețurilor ridicate ale mărfurilor.

Efectul a fost însă diminuat parțial de costurile mai mari cu aprovizionarea cu țiței, logistica și asigurările, toate împinse în sus de situația geopolitică. Rafinăria a avut o rată de utilizare de 98%, pe care compania o descrie drept excelentă, cu un vârf de 100% în al treilea trimestru, ceea ce a sprijinit securitatea aprovizionării cu combustibili.

Gaze și energie: de la 13 la 472 de milioane de lei

Segmentul de gaze și energie a obținut, fără elementele speciale, un rezultat din exploatare de 472 de milioane de lei, comparativ cu 13 milioane în aceeași perioadă a anului trecut, mai ales datorită contribuției mai bune a activității de energie electrică. Vânzările totale de gaze naturale au urcat cu 5%, până la 36 TWh.

Centrala de la Brazi a produs 3,4 TWh, cu 10% peste nivelul din primele nouă luni ale lui 2025, deși perioada de mentenanță planificată a durat anul acesta mai mult decât în 2025. Potrivit reprezentanților grupului, această producție a însemnat 9% din mixul de producție al României.

Strategia 2030 și o numire în Consiliul de Supraveghere

Conducerea OMV Petrom a raportat progrese semnificative în aplicarea Strategiei 2030. Tot în această perioadă, Emma Delaney a fost numită membru interimar al Consiliului de Supraveghere al companiei, cu începere de la 1 septembrie 2026.

Neptun Deep, mai aproape de primele volume de gaze

Proiectul Neptun Deep a avansat spre prima producție de gaze naturale, estimată pentru primul semestru din 2027. În această etapă, a fost instalată platforma de producție în ape de mică adâncime și au fost finalizate opt sonde, precum și conducta către țărm.

În paralel, compania a continuat să dezvolte activitatea în zona energiei cu emisii reduse de carbon, ceea ce, potrivit sursei citate, consolidează securitatea energetică pe termen lung a României.

Explorare în apele Bulgariei

În Bulgaria, forajele din perimetrul Han Asparuh s-au încheiat fără identificarea unor volume semnificative de gaze naturale, însă, conform aceleiași surse, sondele au adus o mai bună înțelegere a geologiei zonei. OMV Petrom și-a extins totodată prezența în Marea Neagră, prin intrarea în explorarea perimetrului Han Tervel, tranzacție finalizată în iulie 2026.

Încărcare electrică, hidrogen și biocombustibili

Pe zona de electro-mobilitate, a fost finalizat un proiect cu sprijin european pentru extinderea rețelei de stații de încărcare a vehiculelor electrice de-a lungul unui coridor important de transport rutier din Europa Centrală. Rețeaua regională a ajuns la circa 1.550 de puncte de încărcare.

La capitolul biocombustibili, raportul arată că la Petrobrazi au fost livrate toate modulele celor două proiecte de hidrogen verde, cu o capacitate cumulată de 55 MW, iar pentru o parte din producția viitoare a unității SAF/HVO plasarea este deja asigurată.

Capacități regenerabile și stocare în baterii

Compania are în funcțiune capacități regenerabile nete de 100 MW, iar alte aproximativ 700 MW se află în construcție, după ce trei proiecte din România au intrat în operare comercială și a început construcția proiectului Gabare, din Bulgaria. OMV Petrom a semnat și contractul pentru un sistem de stocare a energiei în baterii la parcul solar Ișalnița, care vine în completarea primului proiect de acest tip, cel de la Gabare.

Modernizări la Petrobrazi

La Petrobrazi, compania a pus în funcțiune o nouă unitate de aromatice și a alocat aproximativ 115 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii electrice, se precizează în raportul OMV Petrom pentru intervalul ianuarie-septembrie 2026.

Bilanțul celor nouă luni

Directoarea companiei a legat rezultatele de evoluția prețurilor la materii prime și de modelul de afaceri integrat al grupului.

„Rezultatele noastre din primele nouă luni reflectă creșterea prețurilor materiilor prime și robustețea modelului nostru de afaceri integrat, precum și investiții record și contribuții în creștere la bugetul de stat.

Profitul net a fost de 4,1 miliarde lei, în timp ce investițiile au depășit 6,6 miliarde lei, iar taxele și dividendele au însumat peste 16 miliarde lei”, a mai precizat Christina Verchere.