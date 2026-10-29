Fiul lui Călin Georgescu, felicitat pentru un Balon de Aur inventat cu AI. Ce au scris susținătorii pe TikTok

Susținere fără rezerve

Potrivit Digi24, Călin Georgescu are în continuare sprijinul necondiționat al „suveraniști”, iar atașamentul acestora se extinde și asupra familiei inculpatului. La majoritatea postărilor despre fostul candidat apar comentarii de susținere.

Postări virale, de la desene animate la dosarul penal

Fostul candidat la prezidențiale ocupă primul loc în topul atenției publice de pe rețelele sociale, arată sursa citată.

Postările lui strâng repede zeci de mii de aprecieri, fie că folosesc replici din desene animate, fie că informează despre stadiul dosarului său.

Balonul de Aur, generat cu AI

Un caz aparte este cel al unui utilizator TikTok care a publicat o imagine generată cu AI, însoțită de anunțul că „fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”.

Postarea a strâns peste 21 de mii de vizualizări, aproape patru mii de aprecieri și sute de comentarii.

În comentarii, oamenii le adresează fostului candidat și fiului său, „deținător al balonului de aur”, „călduroase felicitări”.

Autorul imaginii le-a spus, la un moment dat, celor din secțiunea de comentarii că postarea este un pamflet. Entuziasmul susținătorilor nu a putut fi însă oprit, potrivit Digi24.

Felicitări și câteva voci sceptice

Zeci de utilizatori au apreciat „performanța” fiului fostului candidat, cu mesaje precum „Felicitări”, „Bravo” sau „Bravo, felicitări! Respect pentru tine, copil frumos și deștept! Călin Georgescu este președinte”.

Un utilizator a temperat totuși entuziasmul, cu un comentariu de avertizare: „AI, oameni buni, nu este adevărat”. Altul a criticat mai dur credulitatea internauților: „Nu mai aveți leac”.

Înotătorul confundat cu fiul fostului candidat

Nu este prima postare ironică de acest fel care devine virală. Într-un caz anterior, fiul fostului candidat era prezentat drept „campion” la înot.

Mai multe videoclipuri cu campionul mondial la înot Paul Georgescu s-au viralizat pe TikTok, iar sportivul a devenit peste noapte „fiul lui Călin Georgescu”.

Internauții, convinși că este băiatul fostului candidat la prezidențiale, l-au felicitat pentru rezultatele sportive. Potrivit Libertatea, Paul Georgescu are însă 47 de ani, iar tatăl său este un cunoscut antrenor de polo.

Câștigătorul real al Balonului de Aur

În realitate, trofeul i-a revenit lui Harry Kane. Atacantul de 33 de ani al echipei Bayern München i-a devansat în cursa pentru Balonul de Aur 2026 pe Kylian Mbappé, de 27 de ani, și pe Lamine Yamal, de 19 ani. Gala, aflată la a 70-a ediție, a avut loc luni, 26 octombrie, la teatrul London Palladium din Londra. Potrivit Digisport.ro, a fost prima dată când ceremonia s-a ținut în capitala Angliei, nu la Paris.