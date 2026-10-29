Bucureștenii chiar au început să folosească locurile de parcare cu plată. Numărul locurilor s-a dublat în ultimii ani

De la 23.312 la 52.195 de locuri

Potrivit Primăriei Capitalei, oferta de locuri de parcare publică cu plată a urcat de la 23.312 în iunie 2024 la 52.195 în prezent. Asta înseamnă o creștere de aproximativ 108%.

Locurile sunt împărțite în 800 de parcaje publice cu plată, iar municipalitatea susține că rețeaua „s-a extins semnificativ în ultimii doi ani”.

Cu trei sferturi mai multe tranzacții

Pe lângă numărul de locuri, a crescut și numărul plăților făcute pentru parcare, arată aceeași sursă. Totalul tranzacțiilor a ajuns în iunie 2026 la 1.031.639. Nivelul este cu aproximativ 75% peste cel din iunie 2024, când fuseseră înregistrate 589.007 tranzacții.

Creștere și față de anul trecut

Primăria a comparat datele și cu situația de acum un an și a arătat că evoluția se vede și în comparația cu anul trecut: în iunie 2025 erau 33.554 de locuri de parcare publică cu plată, iar numărul tranzacțiilor era de 746.796. În iunie 2026, ambii indicatori au crescut cu peste 38% față de aceeași lună a anului precedent, în cazul tranzacțiilor, și cu peste 44%, în cazul locurilor disponibile.

În prezent, Bucureștiul are 800 de parcaje publice cu plată, însumând 52.195 de locuri, arată municipalitatea.

Tarife separate pentru riverani

Potrivit municipalității bucureștene, parcarea se plătește între orele 08:00 și 20:00. Tariful standard este de 5 lei pentru o oră, 30 de lei pentru o zi întreagă și 500 de lei pentru o lună. Riveranii au un cost mult mai mic, de 50 de lei lunar sau 500 de lei anual, însă dreptul lor de parcare este valabil numai în zona din apropierea locuinței.

Cum se poate plăti

Șoferii au la dispoziție mai multe variante de plată, a precizat Primăria Capitalei. Parcarea se poate achita fără comision prin aplicația oficială Parking București. Alte opțiuni sunt SMS-ul la numărul 7576, plata cash la parcometre și stațiile SelfPay.

Pot fi folosite și aplicațiile partenere AmParcat și Qport, dar acestea pot percepe un comision. Pentru abonamente există platformele abonamente.cmpb.ro și riverani.cmpb.ro.