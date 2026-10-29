UPDATE 13:03 – Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat în urma acestui incident printr-un mesaj pe rețelele de socializare. Liderul de la Kiev a corelat atacul cu deciziile politice externe recente privind regimul de sancțiuni.

„Un atac rusesc oribil asupra gării din Dnipro. Rușii au folosit o dronă pentru a ataca un peron unde staționau un tren de navetiști obișnuit și un tren de pasageri obișnuit”, a scris Volodimir Zelenski. „Câte astfel de atacuri teroriste a comis Rusia asupra poporului nostru după ridicarea sancțiunilor pentru unii oligarhi ruși și companii energetice în loc să de-escaladeze”.

Forțele armate ruse au atacat joi gara principală din orașul Dnipro, situat în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. O dronă a lovit un tren de călători oprit la peron. Bilanțul oficial indică cel puțin 13 persoane decedate și cinci răniți. Informațiile au fost preluate și publicate de Kyiv Independent.

Compania de stat Căile Ferate Ucrainene a oferit detalii despre acest atac pe rețelele de socializare. Reprezentanții instituției au explicat că lovitura a vizat un peron aglomerat. În acel moment, trenul cu numărul 866, cu ruta stabilită între Dnipro și Zaporojie, se pregătea de plecare. Garnitura feroviară trebuia să ajungă în sudul țării. Oficialii ucraineni au precizat că arma utilizată a fost o dronă rusească cu propulsie, un aparat de generație nouă.

Reacția autorităților și ignorarea avertismentelor aeriene

Primarul orașului Dnipro, Borys Filatov, a confirmat atacul printr-un mesaj publicat pe platforma Telegram. El a expus consecințele directe ale impactului asupra pasagerilor.

„O tragedie a avut loc la Dnipro. O dronă a lovit un tren de navetiști. Mulți oameni au fost uciși. Mulți au fost răniți”, a scris Borys Filatov.

Înaintea atacului, autoritățile militare declanșaseră o alertă aeriană la nivel de regiune. Compania Căile Ferate Ucrainene a subliniat că pasagerii au ignorat acest avertisment oficial. Multe persoane au ales să rămână pe peron în loc să se adăpostească în spații sigure.

„În ciuda avertismentului privind pericolul sporit, oamenii se aflau pe peron”, au transmis reprezentanții companiei feroviare.

Aceștia au menționat prezența echipelor de salvare la fața locului pentru operațiuni de evacuare.

Orașul Dnipro reprezintă un centru logistic esențial pentru estul și centrul Ucrainei. Gara principală asigură tranzitul civililor și transportul de mărfuri către zonele de conflict, precum regiunea Zaporojie. Infrastructura feroviară ucraineană a constituit o țintă constantă a atacurilor rusești de la începutul războiului. Armata rusă a utilizat frecvent drone de atac pentru a perturba liniile de aprovizionare.

Echipele medicale din Dnipro au preluat persoanele rănite și le-au transportat la spitalele din oraș. Circulația trenurilor în zona afectată a suferit amânări. Autoritățile de la Kiev lucrează în prezent la evaluarea pagubelor și la restabilirea traficului feroviar.

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