VIDEO Christine Lagarde demisionează de la conducerea Băncii Centrale Europene. Când va pleca din funcție șefa insituției europene

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene , a demisionat și va părăsi funcția pe 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de încheierea mandatului său. Anunțul a fost făcut joi, 29 octombrie, de instituția europeană, după ce Lagarde a informat Consiliul guvernatorilor BCE și pe președintele Consiliului European, António Costa, despre decizia sa.

Mandatul lui Lagarde era programat să se încheie la finalul lunii octombrie 2027. Plecarea anticipată deschide însă calea pentru alegerea unui nou președinte al instituției care stabilește politica monetară pentru zona euro, inclusiv deciziile privind dobânzile și măsurile destinate menținerii stabilității prețurilor.

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, a apărut într-un videoclip publicat pe rețelele sociale cu bandaje pe nas și pe obrazul stâng.

Christine Lagarde spune:

„Doar ca să evit orice speculații pe rețelele sociale: plasturii de pe fața mea sunt rezultatul unei mici intervenții chirurgicale pe care am făcut-o la începutul acestei săptămâni.

Decizia vine după luni de speculații privind o posibilă plecare înainte de termen. În ultimele săptămâni, presa internațională a relatat că Lagarde ar putea prelua conducerea Forumului Economic Mondial/World Economic Forum – WEF, organizația care găzduiește anual reuniunea liderilor politici și economici de la Davos.

O schimbare importantă la vârful instituției europene

Plecare anticipată a lui Lagarde are loc într-un moment în care conducerea BCE se pregătește pentru mai multe schimbări de personal. Isabel Schnabel, membră a Comitetului executiv al instituției, urmează să plece la începutul anului 2027 pentru a ocupa o funcție de conducere la Fondul Monetar Internațional, în timp ce mandatul economistului-șef Philip Lane este programat să se încheie în cursul anului viitor.

În aceste condiții, liderii europeni vor trebui să negocieze ocuparea mai multor funcții importante din cadrul băncii centrale. Numirile sunt influențate de echilibrul dintre statele membre și de negocierile politice la nivelul Uniunii Europene.

Printre numele vehiculate pentru președinția BCE se numără Klaas Knot, fostul guvernator al băncii centrale a Țărilor de Jos, și Pablo Hernández de Cos, fost guvernator al Băncii Spaniei și actual director general al Băncii Reglementelor Internaționale. Totuși, nu a fost anunțat oficial un succesor al lui Lagarde.

Cine este Christine Lagarde

Christine Lagarde a preluat conducerea Băncii Centrale Europene în noiembrie 2019, după ce a condus Fondul Monetar Internațional. Înainte de a ajunge la conducerea FMI, a fost ministru al Economiei și Finanțelor în Franța, devenind una dintre cele mai cunoscute personalități europene din domeniul economic.

În timpul mandatului său la BCE, Lagarde a coordonat instituția în perioade marcate de crize economice, inflație ridicată și schimbări importante ale politicii monetare. Deciziile băncii centrale privind dobânzile au influențat costurile creditelor, economisirea și activitatea economică din statele care folosesc moneda euro.

Până la preluarea funcției de către succesorul său, Lagarde va rămâne la conducerea instituției, conform calendarului anunțat, până la 7 februarie 2027.