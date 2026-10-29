Un român se numără printre pasagerii răniți în tragedia feroviară din Spania. Ce spune MAE despre starea bărbatului

Un cetățean român se numără printre pasagerii trenurilor implicate în tragedia feroviară din Spania. Bărbatul a confirmat că a fost rănit în urma accidentului, însă nu este internat în spital. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe , acesta urmează să fie supus joi unor investigații medicale suplimentare pentru evaluarea stării sale de sănătate.

Autoritățile române urmăresc situația cetățenilor români care s-ar putea afla printre persoanele afectate de accidentul feroviar grav produs în provincia Toledo. Prin intermediul reprezentanților consulari din Spania, MAE menține legătura cu autoritățile locale pentru a obține informații oficiale despre victime și pentru a verifica dacă alți români au fost implicați, scrie News.ro.

Informațiile privind starea bărbatului vin în contextul în care autoritățile spaniole continuă operațiunile de identificare a victimelor și de clarificare a circumstanțelor în care s-a produs coliziunea.

MAE: Va face noi investigații medicale

Potrivit MAE, bărbatul a fost identificat în urma verificărilor efectuate de reprezentanții consulari pe baza listelor pasagerilor care cumpăraseră bilete pentru cele două trenuri implicate în accident. Consulatul României la Ciudad Real l-a contactat, iar acesta a confirmat că a suferit răni și a primit îngrijiri medicale.

Diplomații români s-au deplasat la locul accidentului

În după-amiaza zilei de 28 octombrie, consulul României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid s-au deplasat de urgență la locul tragediei. Misiunea lor a fost să obțină informații oficiale despre identitatea și cetățenia persoanelor decedate și rănite.

Pentru gestionarea situației, echipa consulară de la Ciudad Real a fost suplimentată cu un consul din cadrul Consulatului General al României la Madrid. Reprezentanții MAE continuă să țină legătura cu autoritățile spaniole și sunt pregătiți să acorde asistență consulară, dacă va fi necesar.

Bilanțul tragediei feroviare din Spania

Accidentul s-a produs miercuri, 28 octombrie, în provincia Toledo, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Tragedia s-a soldat cu zeci de morți și răniți, iar autoritățile spaniole continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului.

Românii care au nevoie de sprijin consular pot apela numerele Consulatului României la Ciudad Real: +34 926 226 825, +34 926 274 805 și +34 926 256 925. Pentru situații de urgență este disponibil și numărul +34 609 513 790.