Cauzele accidentului feroviar din Spania. Un sistem informatic defect și o decizie umană au provocat 68 de decese

Cel puțin 68 de persoane au murit și peste 100 au fost răniți după un accident feroviar în provincia Toledo din Spania. Un tren al companiei de stat Renfe a lovit din spate o garnitură staționară a operatorului privat Iryo. Accidentul a avut loc miercuri dimineață pe linia de mare viteză care conectează orașele Madrid și Sevilia, în apropiere de localitatea Urda.

Autoritățile spaniole au prezentat primele date ale investigației. Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a explicat cauza blocajului inițial. O eroare a sistemului informatic LZB a oprit automat toate trenurile pe un tronson de 63 de kilometri.

În acel moment, compania de stat ADIF a preluat controlul manual al traficului. Un dispecer a autorizat trenul Renfe să își continue traseul către sud, deși semnalul era roșu. Trenul a primit permisiunea de a circula fără restricții de viteză. Garnitura a atins o viteză de aproximativ 200 de kilometri pe oră între orele 8:36 și 8:52, ora locală, și a lovit trenul Iryo.

„Exista un semnal roșu care interzicea mișcarea, cu toate acestea, trenul a fost autorizat să avanseze. Este o decizie luată în circumstanțe inexplicabile”, a declarat ministrul Óscar Puente.

Reacții sindicale și mărturii ale pasagerilor

Sindicatul spaniol CSIF a solicitat demisia ministrului Transporturilor după aceste declarații. Reprezentanții sindicali au cerut respectarea prezumției de nevinovăție pentru șeful de trafic de la ADIF pe durata anchetei.

La momentul impactului, trenul Renfe transporta 393 de pasageri, iar trenul Iryo avea la bord 151 de persoane. Autoritățile regionale din Castilla-La Mancha au raportat 24 de decese în garnitura Renfe și 44 în trenul Iryo.

Pasagerii au relatat momentele de după impact. Un călător a povestit că oamenii au fost aruncați din scaune. Mai multe vagoane au suferit distrugeri majore, un vagon a luat foc, iar echipele de intervenție au căutat persoane blocate sub resturi metalice. Departamentul de Stat al Statelor Unite a confirmat prezența unor cetățeni americani printre răniți, scrie CNN.

Mobilizare masivă pentru salvare

Ministerul de Interne a trimis peste 500 de membri ai echipajelor de urgență la fața locului. Operațiunea de salvare a inclus trei elicoptere și mai multe drone.

Garda Civilă a deschis patru birouri în diferite orașe pentru identificarea rapidă a victimelor. Spitalele din regiune au lansat apeluri pentru donarea de sânge în orașele Alcázar de San Juan, Ciudad Real și Toledo.

Prezent la locul incidentului, premierul Pedro Sánchez a transmis un mesaj ferm cu privire la viitoarea anchetă.

„Dacă a existat neglijență, va ieși la lumină. Și dacă au existat defecțiuni în sistemul de siguranță, acestea vor fi abordate cu cea mai mare fermitate”, a afirmat șeful guvernului de la Madrid.

Acesta este al treilea accident feroviar cu victime produs în Spania în anul curent. În luna ianuarie, 46 de persoane au murit în provincia Córdoba, pe aceeași linie de mare viteză, din cauza unei șine rupte. Statisticile oficiale Eurostat din anul 2023 plasau Spania printre țările europene cu cel mai mic număr de decese pe calea ferată.