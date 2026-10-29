Exporturile Dacia au crescut cu aproape 10% în 2025. Cine gestionează vama celui mai mare exportator al României

Un exportator cu cifre de miliarde

Fluxul internațional de mașini și piese face ca Automobile Dacia SA să aibă un volum de operațiuni vamale greu de atins pentru o companie obișnuită.

Uzina Dacia din România trimite peste granițe mai mult de 80% din mașinile pe care le produce, la care se adaugă kiturile de asamblare de tip CKD, montate apoi în uzine din alte țări. Pe de altă parte, fabrica are nevoie de componente din import, pentru că doar 65-70% dintre furnizorii săi se află în România, potrivit sursei citate.

În 2025, uzina a exportat mașini și componente către alte fabrici ale Renault Group în valoare de 24,6 miliarde de lei, adică aproape 5 miliarde de euro, și piese de schimb pentru piețele pe care vinde mașini în valoare de 1,6 miliarde de lei, peste 300 de milioane de euro. Față de anul anterior, exporturile au crescut cu aproape 10%.

Ce trece prin Departamentul Vamă

Deși clienții mărcii nu îi văd munca, departamentul este esențial pentru aducerea în țară a componentelor necesare producției, a vehiculelor fabricate în uzine din afara UE și a prototipurilor sosite în România pentru teste.

Tot el gestionează exporturile de piese și pe cele ale mașinilor produse la Mioveni, Duster și Bigster, către țările din afara Uniunii.

Printre importurile de care se ocupă echipa se află mașinile Spring, fabricate de uzina Dongfeng din China, și modelele Sandero sau Jogger, aduse din Maroc.

În direcția opusă, de la Mioveni pleacă șasiuri și componente spre Maroc, iar din acest an și spre Turcia. Anul trecut, peste 400.000 de tone de șasiuri au fost trimise în alte țări, arată sursa citată.

Potrivit lui Bălan, activitatea departamentului influențează direct continuitatea producției, chiar dacă rămâne puțin cunoscută clienților finali. Echipa gestionează toate operațiunile de import și export ale entităților Renault Group din România, de la piesele pentru producție, vehiculele și prototipurile importate până la piesele și mașinile exportate.

„Toate aceste fluxuri trec printr-o analiză și o gestionare vamală riguroasă”, a precizat șeful departamentului. Blocajele vamale pot perturba fluxul logistic și, implicit, activitatea uzinei, iar echipa are tocmai rolul de a le preveni.

Un departament născut odată cu Logan

Departamentul Vamă a apărut în același an în care a fost lansat Logan, primul model dezvoltat integral de Renault Group. El gestionează fluxurile de import și export cu Turcia, Maroc sau China și organizează în fiecare zi aproximativ 70 de transporturi, cu camioane, containere și trenuri care duc mașini sau componente.

„Departamentul a fost înființat în anul 2004, înainte de aderarea României la Uniunea Europeană”, a explicat Bălan. Șeful departamentului lucrează în domeniul vamal din 2005 și a trecut prin toate etapele profesionale, începând ca declarant vamal.

18 oameni, în două schimburi

Toate exporturile și importurile Automobile Dacia sunt gestionate de o echipă restrânsă, de 18 persoane, organizată într-o „echipă de metode” și două echipe operaționale. Prima se ocupă de legislație, de actualizarea referențialelor și de optimizarea proceselor, iar declaranții vamali din echipele operaționale asigură operațiunile zilnice de import și export, în două schimburi, între 7.00 și 23.00.

Pentru a lucra ca declarant vamal la Dacia, este nevoie de cunoașterea legislației vamale, a regimurilor speciale, a acordurilor comerciale internaționale și a regulilor privind sancțiunile și restricțiile comerciale, potrivit lui Bălan. Cei mai mulți membri ai echipei au studii economice și abilități solide de analiză a datelor și a documentelor comerciale.

Digitalizare și acorduri de liber schimb

În ultimii ani, activitatea departamentului a trecut printr-un proces de digitalizare, iar o mare parte din date sunt prelucrate automat. Declarațiile vamale se fac informatizat, ceea ce a eliminat erorile manuale.

Turcia, Marocul și China sunt sursele principale ale fluxurilor de import, a precizat Bălan. Gestionarea acestora presupune verificarea originii mărfurilor, aplicarea acordurilor comerciale și respectarea tuturor obligațiilor vamale și de conformitate. Uneori, compania poate folosi acorduri de liber schimb, care reduc sau elimină taxele vamale.

Sancțiuni internaționale și reguli europene noi

Sancțiunile comerciale internaționale se numără printre cele mai mari provocări ale echipei. Mărfurile importate și exportate sunt analizate permanent, pentru respectarea tuturor reglementărilor aplicabile, iar produsele supuse unor restricții speciale sau care pot avea dublă utilizare, civilă și militară, necesită verificări și autorizații suplimentare, potrivit șefului departamentului.

Echipa urmărește și noile reglementări europene, cum sunt cele privind defrișările, trasabilitatea materiilor prime sau conformitatea ambalajelor.

Dacia are statutul de Operator Economic Autorizat (AEO), o certificare primită de companiile care dovedesc un nivel ridicat de conformitate și siguranță în operațiunile vamale.

Bălan a explicat că acest statut aduce proceduri simplificate, mai puține controale și acces la mecanisme speciale de vămuire. Compania mai deține peste 20 de autorizații pentru simplificări vamale, arată sursa citată.

Piesele trebuie să ajungă la timp pe banda de montaj

Rolul principal al echipei rămâne însă acela de a se asigura că linia de producție nu duce lipsă de piese.

„În industria auto, stocurile sunt optimizate permanent, iar piesele trebuie să ajungă la momentul potrivit. Dacă un transport important este blocat în vamă, există riscul ca lanțul logistic să fie afectat. Din acest motiv, viteza și acuratețea cu care lucrăm sunt esențiale pentru continuitatea producției.

Misiunea noastră este să ne asigurăm că toate piesele și produsele circulă rapid, legal și în deplină conformitate cu reglementările naționale și internaționale”, conchide Constantin-Viorel Bălan.