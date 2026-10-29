Femeia bănuită că l-ar fi provocat, care are multiple internări în spitale de psihiatrie, a fost dusă sub escortă la spital și urmează să ajungă la Secția Regională de Poliție Transporturi București după încheierea evaluărilor medicale, potrivit News.ro.

Potrivit IGPR, femeia bănuită că l-ar fi provocat a fost internată în repetate rânduri în spitale de psihiatrie.

Fum pe culoarul dintre terminale

Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au fost anunțați pe 29 octombrie 2026, în jurul orei 01:15, că pe culoarul dintre terminalele „Sosiri” și „Plecări” ar fi izbucnit un incendiu.

Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că „se observau degajări de fum”, iar focul a fost stins de pompierii civili ai Serviciului de Salvare și Stingere Incendii al aeroportului, a anunțat IGPR.

Femeia bănuită, internată sub escortă

Pe loc, polițiștii au identificat o femeie, cetățean român, bănuită că a comis fapta, care a primit îngrijiri medicale de la echipajul medical al aeroportului.

Aceasta a fost dusă apoi, sub escortă, la mai multe spitale, pentru îngrijiri și consulturi de specialitate, „unde a rămas internată”, arată sursa citată.

Când evaluările medicale vor fi încheiate, femeia va fi condusă la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București, unde vor fi dispuse măsurile legale.

Conform aceleiași surse, femeia are la activ multiple internări în spitale de psihiatrie.

Fără alte victime, zboruri neafectate

Poliția Română a precizat, în același comunicat, că incendiul nu a provocat alte victime sau pagube materiale și nu a perturbat traficul aerian, iar cercetările vizează distrugerea și vătămarea corporală.

În martie 2025, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a organizat la Aeroportul „Henri Coandă” un exercițiu care a simulat izbucnirea unui incendiu în terminalele de pasageri.

Potrivit CNAB, simularea a urmărit intervenția operativă a echipajelor de pompieri ale aeroportului și s-a desfășurat în cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, cu sprijinul tuturor instituțiilor prezente pe aeroport.