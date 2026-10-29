Alegeri în Israel. Încep negocierile pentru formarea coaliției. Blocul lui Benjamin Netanyahu nu deține majoritatea

Alegerile parlamentare din Israel nu au un câștigător clar. Cu peste 90% din voturi numărate, nicio tabără politică nu a reușit să obțină cele 61 de locuri necesare pentru o majoritate în Knesset. Blocul de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu se presupune că va obține 53 de locuri, în timp ce blocul de opoziție condus de Gadi Eisenkot s-ar clasa pe locul al doilea cu 48 de locuri.

În acest context, partidele palestiniene se îndreaptă către un rezultat istoric de 19 mandate. Așadar, acestea devin factorul decizional pentru formarea viitorului executiv. Experții politici susțin că șansele lui Eisenkot de a-l înlătura pe Netanyahu depind direct de disponibilitatea sa de a colabora cu aceste partide, decizie pe care a evitat-o în timpul campaniei electorale. Israelul se pregătește pentru săptămâni de incertitudine și negocieri politice.

Începerea negocierilor

Yair Golan, liderul partidului de centru-stânga The Democrats (Democrații) și un partener în blocul lui Eisenkot, a anunțat că va iniția joi discuții pentru formarea coaliției. Golan este singurul lider al opoziției care și-a exprimat public susținerea pentru o alianță cu partidele cetățenilor palestinieni din Israel. El a respins diviziunile rasiale și a subliniat oportunitatea formării unui „guvern al schimbării”.

Yousef Jabareen, liderul alianței Joint List (Lista Comună), care reprezintă majoritatea partidelor arabe, a declarat că este dispus să coopereze pentru a elimina guvernul Netanyahu. El a exclus, însă, intrarea oficială a partidului său într-o coaliție condusă de Eisenkot, și a subliniat dezacordurile privind politica externă, în special campaniile militare din Gaza și Liban. Jabareen a sugerat că Joint List ar putea sprijini un guvern minoritar din exterior, printr-un vot de încredere.

De cealaltă parte, Mansour Abbas, liderul partidului Ra’am, a manifestat o abordare diferită. Abbas, care a participat în guvernul Bennett din 2021, a afirmat că partidul său este pregătit să se alăture unei coaliții sub conducerea lui Eisenkot.

Acuzații și reacții internaționale

Partidul Likud a depus o plângere la Comisia Electorală Centrală, prin care acuză partidele arabe de compromiterea integrității alegerilor. Formațiunea politică a cerut poliției și serviciului de securitate Shin Bet să investigheze acuzațiile de „furt” al alegerilor, o mișcare apărută imediat după primele rezultate parțiale.

Evoluția politică de la Tel Aviv a stârnit și reacții externe. Șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a declarat că speră ca viitorul guvern israelian să își modifice „masiv” cursul și să respecte obligațiile de drept internațional.

Pe plan economic, incertitudinea și-a lăsat amprenta asupra piețelor financiare israeliene. Moneda națională a scăzut cu peste 2%. A înregistrat cea mai proastă zi de la evenimentele din octombrie 2023. Indicele bursier de referință din Tel Aviv a scăzut cu 2,5%, ceea ce indică temerile investitorilor privind fragilitatea viitorului guvern. În cazul unui eșec al negocierilor pentru formarea unei majorități, Israelul ar putea declanșa noi alegeri anticipate.