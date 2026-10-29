Datele a 41.000 de angajați ai Departamentului de Securitate Internă din SUA, expuse în urma unui atac cibernetic

O organizație neguvernamentală specializată în preluarea și publicarea de informații confidențiale a anunțat miercuri expunerea online a unei baze de date majore. Setul de date conține informații referitoare la peste 41.000 de angajați ai Departamentului american pentru Securitate Internă (DHS).

Organizația Distributed Denial of Secrets (DDOS) a comunicat preluarea acestor informații sensibile de la un grup de hackeri. Autorii atacului informatic acționează sub denumirea de „Department of Peace” (Departamentul Păcii). Aceștia au creat și utilizat un instrument software specific, numit Icepick. Programul respectiv permite efectuarea de căutări detaliate cu privire la numele angajaților federali, birourile în care aceștia lucrează și atribuțiile lor exacte în structura aparatului de stat de la Washington.

Perspectivă asupra structurii de securitate

Activista Maia Arson Crimew a oferit detalii despre impactul acestei acțiuni printr-un comunicat oficial al organizației DDOS, document citat de agenția de presă France Presse.

„Acest set de date este uriaș, atât prin dimensiunea sa, cât și prin impactul său”, a declarat Maia Arson Crimew. „Acesta oferă o perspectivă fără precedent asupra structurii organizaționale a Departamentului Securităţii Interne”, a completat activista.

Ea a adăugat că documentele clarifică rolul fiecărui funcționar în cadrul mai multor agenții guvernamentale, inclusiv în Poliția de Imigrare, instituție cunoscută sub acronimul ICE.

Co-fondatoarea organizației DDOS, Emma Best, a calificat scurgerea de informații drept „extraordinară”. Potrivit asociației neguvernamentale, setul de date „identifică responsabilii însărcinați cu supravegherea operațiunilor clandestine și sub acoperire, vânătoarea de informatori condusă de guvern (…) precum și personalul-cheie al programelor de transferuri forțate și de expulzări ale DHS, care nu încetează să se intensifice”.

Impactul asupra campaniei anti-imigrație

Departamentul pentru Securitate Internă și agenția ICE reprezintă instituțiile centrale în aplicarea politicilor actuale ale administrației americane. Președintele Donald Trump a ordonat măsuri stricte în materie de imigrație la începutul celui de-al doilea mandat, în luna ianuarie a anului 2025. Aceste decizii guvernamentale au dus la reținerea și expulzarea a mii de persoane lipsite de documente legale pe teritoriul american.

În luna septembrie a anului 2026, Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat inițierea unei ofensive instituționale împotriva așa-numitelor „orașe-refugiu”. Aceste localități adoptă reguli proprii și limitează cooperarea dintre forțele de ordine municipale și autoritățile federale. Administrația de la Casa Albă și-a intensificat constant campania pe acest segment, iar expunerea online a bazei de date vulnerabilizează personalul implicat în aceste misiuni oficiale.