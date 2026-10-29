Bancherul, cardiologul, baschetbalistul și chimistul. Figurile importante ale Listei Studenților

Rezultatul alegerilor anticipate de duminică a reconfigurat scena politică din Serbia. Mișcarea de protest inițiată de studenți l-a învins pe Aleksandar Vučić, iar țara așteaptă acum desemnarea noului prim-ministru și formarea guvernului. Reuters, citat de news.ro, a prezentat principalele figuri publice de pe „Lista Studenților” care ar putea prelua funcții cheie în stat.

Prima variantă este Dejan Šoškić (59 de ani). Acesta este un economist și profesor la Facultatea de Economie a Universității din Belgrad. A ocupat funcția de guvernator al băncii centrale între anii 2010 și 2012, dar a demisionat în semn de protest față de modificările legislative care afectau independența instituției. În 2021, Šoškić a atras atenția asupra corupției sistemice din Serbia și a impactului acesteia asupra investițiilor străine directe.

Presa proguvernamentală l-a criticat pentru deprecierea monedei naționale în timpul mandatului său. Economistul a apărat acea decizie ca pe o adaptare obligatorie a politicii monetare. Pentru noul program de guvernare, Šoškić a propus slăbirea controlată a cursului de schimb al dinarului, pentru a stimula competitivitatea exporturilor. El a subliniat că o gestionare prudentă a finanțelor publice reprezintă baza pentru creșterea permanentă a salariilor și a pensiilor.

Un medic și o legendă a baschetului

Ilija Srdanović (55 de ani) este medic cardiolog și profesor la Facultatea de Medicină a Universității din Novi Sad. El a devenit liderul campaniei electorale a mișcării studențești. Srdanović s-a remarcat în timpul demonstrațiilor anticorupție și a participat la turul ciclist „Păzitorii Constituției” din nordul provinciei Voivodina.

Cardiologul a propus un sistem de sănătate descentralizat. Pe plan politic extern, Srdanović a declarat că integrarea în Uniunea Europeană nu reprezintă o prioritate imediată. Administrația sa se va concentra pe reformele interne anticorupție. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a purtat deja o conversație telefonică cu el, și a solicitat formarea rapidă a noului guvern de la Belgrad.

Dejan Bodiroga (53 de ani) reprezintă una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării. Fostul căpitan al echipei naționale de baschet a Iugoslaviei a câștigat două medalii de aur la Campionatul Mondial FIBA (1998, 2002) și un argint olimpic (1996). În prezent, Bodiroga ocupă funcția de președinte al Euroligii. El a participat la mitinguri studențești în zone rurale și a catalogat alegerile drept o luptă pentru recuperarea unei țări „deturnate”.

Academicianul care susține mișcarea

Radomir Saičić (64 de ani) este profesor de chimie organică, specialist în chimie medicală și membru al Academiei Sârbe de Științe și Arte. El a fost figura centrală a victoriei de duminică. El a anunțat rezultatul final de la sediul mișcării studențești.

Implicarea sa politică a început după tragedia din anul 2024, când acoperișul unei gări din orașul Novi Sad s-a prăbușit. El a semnat o petiție publică prin care a cerut demisia lui Vučić. Referitor la chestiunea Kosovo, toți reprezentanții „Listei Studenților”, inclusiv Saičić și Srdanović, susțin că teritoriul rămâne o parte integrantă a Serbiei. În același timp, Radomir Saičić se pronunță pentru menținerea legăturilor energetice cu Rusia. Analiștii politici și jurnaliștii sârbi îl consideră un potențial candidat la alegerile prezidențiale anticipate, declanșate după recenta demisie a lui Aleksandar Vučić.