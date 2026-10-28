Minunea de la Apele Române: Directorul demis s-a însănătoșit după patru luni de concediu medical și a revenit în funcție prin ordinul ministrului Natalia Intotero VIDEO

Cazul lui Doru Cazan, directorul repus în funcția de conducere din cadrul ANAR de ministrul Natalia Intotero după patru luni de concediu medical, a fost explicat de Diana Buzoianu, fostul ministru al Mediului.

„Minune medicală, șeful de la Apele Române, pe care l-am dat afară, s-a însănătoșit când a văzut-o pe Natalia Intotero. La cinci zile distanță după ce a ajuns ministru, doamna Intotero a revocat ordinul semnat de mine de încetare a mandatului și l-a pus înapoi pe funcție pe domnul Doru Cazan. Domnul Cazan, bolnav în ultimele patru luni de zile, s-a însănătoșit subit. Acum nu mai este în concediu medical. Miracolul a avut loc”, susține Diana Buzoianu.

De ce a fost demis directorul de la Apele Române

Diana Buzoianu susține că Doru Cazan a fost demis din funcție în urma balastierelor ilegale pe care le-a descoperit în timpul controalelor efectuate în județul Olt.

„Haideți să vă reamintesc de unde vine concediul medical al domnului Cazan. În județul roșu Olt, am descoperit două balastiere ilegale de 100 de hectare, cu un prejudiciu adus statului român de 20 de milioane de lei. Cea mai mare din aceste balastiere nu a fost verificată de Administrația Bazinală Olt niciodată, deși ilegalitatea se vedea din avion. În loc de sancțiuni, domnul Cazan i-a dat directoarei de la Olt un mandat nou, cadou”, a relatat fostul ministru.

Fostul ministru al Mediului susține că Doru Cazan i-a comunicat că-și va da demisia de onoare. A doua zi însă, acesta a intrat în concediu medical. Din relatările Dianei Buzoianu reiese că directorul ANAR a stat în concediu medical timp de patru luni.

„L-am chemat la minister și mi-a zis că-și depune demisia de onoare în acel moment. A doua zi dimineață și-a luat concediu medical ca să nu mai poată fi demis”, mai spune Diana Buzoianu.

Verificări solicitate, niciun răspuns

Fostul ministru al Mediului susține că a verificat legalitatea acordării și prelungirii concediului medical de care a beneficiat directorul ANAR. Niciuna dintre instituțiile cărora le-a solicitat puncte de vedere nu a constatat însă probleme în legătură cu acordarea concediilor medicale.

„La momentul acela am cerut verificarea concediului la Casa de Sănătate și la Colegiul Medicilor. Niciuna dintre aceste instituții nu și-a făcut treaba. Au concluzionat sec că totul este în regulă și că nu este nimic suspect. Că un om care a stat patru luni în concediu medical avea boli schimbate la două săptămâni. Așa că domnul Cazan a stat cuminte pe tușă până când au plecat USR-iștii de la guvernare. A venit PSD, au venit prietenii balastierelor ilegale. Și, iată, domnul Cazan este din nou sănătos tun. Multă sănătate, domnule Cazan! Se vede treaba, pentru unii dintre dumneavoastră orice boală se poate vindeca dacă-ți îngrijește rănile un ministru pesedist”, a mai spus Diana Buzoianu.