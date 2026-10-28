Minunea de la Apele Române: Directorul demis s-a însănătoșit după patru luni de concediu medical și a revenit în funcție prin ordinul ministrului Natalia Intotero VIDEO

Demis de fostul ministru al Mediului Diana Buzoianu, Doru Cazan, directorul Administrației Naționale Apele Române, a fost în concediu medical timp de patru luni. Problemele de sănătate i-au dispărut „ca prin minune” odată cu numirea Nataliei Intotero la Ministerul Mediului. Aceasta i-a semnat ordinul de repunere în funcție.

Mihai Dima
Minunea de la Apele Române: Directorul demis s-a însănătoșit după patru luni de concediu medical și a revenit în funcție prin ordinul ministrului Natalia Intotero VIDEO

Demis de Diana Buzoianu, Doru Cazan a revenit la Apele Române prin ordin semnat de ministrul Natalia Intotero

Demis de fostul ministru al Mediului Diana Buzoianu, Doru Cazan, directorul Administrației Naționale Apele Române, a fost în concediu medical timp de patru luni. Problemele de sănătate i-au dispărut „ca prin minune” odată cu numirea Nataliei Intotero la Ministerul Mediului. Aceasta i-a semnat ordinul de repunere în funcție.

După patru luni în care s-a aflat în concediu medical, Doru Cazan, directorul de la Apele Române, a fost repus în funcție printr-un ordin semnat de ministrul Mediului, Natalia Intotero. Șeful ANAR a fost demis din funcție de fostul ministru Diana Buzoianu, în scandalul balastierelor ilegale din Olt.

Cazul lui Doru Cazan, directorul repus în funcția de conducere din cadrul ANAR de ministrul Natalia Intotero după patru luni de concediu medical, a fost explicat de Diana Buzoianu, fostul ministru al Mediului.

„Minune medicală, șeful de la Apele Române, pe care l-am dat afară, s-a însănătoșit când a văzut-o pe Natalia Intotero. La cinci zile distanță după ce a ajuns ministru, doamna Intotero a revocat ordinul semnat de mine de încetare a mandatului și l-a pus înapoi pe funcție pe domnul Doru Cazan. Domnul Cazan, bolnav în ultimele patru luni de zile, s-a însănătoșit subit. Acum nu mai este în concediu medical. Miracolul a avut loc”, susține Diana Buzoianu.

De ce a fost demis directorul de la Apele Române

Diana Buzoianu susține că Doru Cazan a fost demis din funcție în urma balastierelor ilegale pe care le-a descoperit în timpul controalelor efectuate în județul Olt.

„Haideți să vă reamintesc de unde vine concediul medical al domnului Cazan. În județul roșu Olt, am descoperit două balastiere ilegale de 100 de hectare, cu un prejudiciu adus statului român de 20 de milioane de lei. Cea mai mare din aceste balastiere nu a fost verificată de Administrația Bazinală Olt niciodată, deși ilegalitatea se vedea din avion. În loc de sancțiuni, domnul Cazan i-a dat directoarei de la Olt un mandat nou, cadou”, a relatat fostul ministru.

Fostul ministru al Mediului susține că Doru Cazan i-a comunicat că-și va da demisia de onoare. A doua zi însă, acesta a intrat în concediu medical. Din relatările Dianei Buzoianu reiese că directorul ANAR a stat în concediu medical timp de patru luni.

„L-am chemat la minister și mi-a zis că-și depune demisia de onoare în acel moment. A doua zi dimineață și-a luat concediu medical ca să nu mai poată fi demis”, mai spune Diana Buzoianu.

Verificări solicitate, niciun răspuns

Fostul ministru al Mediului susține că a verificat legalitatea acordării și prelungirii concediului medical de care a beneficiat directorul ANAR. Niciuna dintre instituțiile cărora le-a solicitat puncte de vedere nu a constatat însă probleme în legătură cu acordarea concediilor medicale.

„La momentul acela am cerut verificarea concediului la Casa de Sănătate și la Colegiul Medicilor. Niciuna dintre aceste instituții nu și-a făcut treaba. Au concluzionat sec că totul este în regulă și că nu este nimic suspect. Că un om care a stat patru luni în concediu medical avea boli schimbate la două săptămâni. Așa că domnul Cazan a stat cuminte pe tușă până când au plecat USR-iștii de la guvernare. A venit PSD, au venit prietenii balastierelor ilegale. Și, iată, domnul Cazan este din nou sănătos tun. Multă sănătate, domnule Cazan! Se vede treaba, pentru unii dintre dumneavoastră orice boală se poate vindeca dacă-ți îngrijește rănile un ministru pesedist”, a mai spus Diana Buzoianu.

Citiți și: Balastiere ilegale în Olt, prejudicii de peste 20 de milioane de lei. Buzoianu cere sesizarea parchetelor

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro