Autoritățile locale din Bistrița au deconspirat adresa viitorului adăpost pentru victimele violenței domestice

Adăposturile pentru victimele violenței domestice au un regim special și adrese secrete, pentru a proteja identitatea acestora.

Mihai Dima
Autoritățile locale din Bistrița au deconspirat adresa viitorului adăpost pentru victimele violenței domestice

Adăposturile pentru victimele violenței domestice au un regim special și adrese secrete, pentru a proteja identitatea acestora.

Autoritățile locale din Bistrița au făcut publică adresa viitorului centru pentru victimele violenței domestice din oraș, ca urmare a unui proiect de hotărâre adus în atenția aleșilor locali.

Adăpostul victimelor violenței domestice din Bistrița va fi construit în baza unui amplu proiect, denumit „Venus II – Aequilibrium – Măsuri de sprijin integrate pentru victimele violenței domestice”.

Agerpres informează cu privire la faptul că administrația locală din Bistrița a deconspirat adresa unde va fi amenajat acest centru.

Totul prin intermediul unui proiect de hotărâre, publicat pe pagina de internet a Primăriei Bistrița. Actul administrativ prevede implicarea autorităților pentru derularea proiectului.

Bistrițeanul.ro relatează despre faptul că proiectul este derulat de municipalitate, prin Direcția de Asistență Socială, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Astfel, centrul pentru victimele violenței domestice din oraș va beneficia de trei dormitoare rezidențiale, o bucătărie și spații pentru activități de socializare.

Autoritățile din Bistrița au publicat adresa centrului

În momentul publicării pe site a tuturor documentelor care însoțesc proiectul de hotărâre, au fost anexate și acte prin care se precizează adresa unde va exista acest centru.

După ce funcționarii și-au dat seama de faptul că au publicat adresa adăpostului, documentele cu informațiile sensibile au fost retrase de pe pagina de internet.

Spații cu regim special

Locația acestor spații este cunoscută doar de personalul instruit să lucreze cu victimele abuzurilor domestice. Angajații nu au voie să dezvăluie zonele unde se află sau adresa acestor locuințe.

Măsurile sunt luate tocmai pentru a proteja victimele de agresorii care le-au pus în pericol.

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