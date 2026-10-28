George Simion, supărat pe judecătorii Curții de Apel București: Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest?

George Simion și-a strigat pe rețelele sociale nemulțumirea cu privire la decizia Curții de Apel București, în cazul lui Călin Georgescu.

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine!

În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris, revoltat, George Simion.

Călin Georgescu, 30 de zile în Arestul Central

Curtea de Apel București s-a pronunțat luni seară în cazul contestației depuse de DIICOT cu privire la măsurile preventive impuse pe numele lui Călin Georgescu, dar și al afaceristului constănțean Ionel Rusen.

DIICOT a atacat la Curtea de Apel București sentința Tribunalului București în care cei doi erau plasați sub control judiciar.

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul inculpat impotriva incheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti – Sectia Penală. Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT impotriva incheierii pronunțate de judecatorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti – Secția Penală, pe care o desființează și rejudecând: Dispune prelungirea măsurii arestării preventive cu privire la inculpați, pe o perioadă de 30 de zile, de la 29.10.2026 si pana la 27.11.2026, inclusiv. (…) Definitivă”, potrivit deciziei judecătorilor din cadrul Curții de Apel București.

Acuzațiile aduse de DIICOT în acest dosar

În dosarul în care Călin Georgescu a fost arestat preventiv, acuzațiile au legătură cu o finanțare de șase milioane de euro pe care societatea Real Concrete Land SRL ar fi încercat să o obțină prin intermediul unor instituții financiare din străinătate. Drept pentru care, societatea a transferat în două tranșe, în decembrie 2021 și ianuarie 2022, o garanție de 1,1 milioane de euro. Numai că finanțarea nu s-a concretizat, iar garanția nu a fost restituită integral.

La sfârșitul lunii septembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Aceeași măsură a fost impusă și asupra lui Ionel Rusen, afacerist din Constanța, acuzat de comiterea acelorași fapte imputate lui Georgescu.

Mai mult, pentru motivarea arestării, judecătorii au luat în calcul inclusiv riscul ca Georgescu să fugă din țară.

În motivare apar discuții confidențiale în care Georgescu i-ar fi cerut lui Ionel Rusen să îi găsească un imobil în Italia care să aibă inclusiv o anexă „pentru servitori”, să fie „securizat” și să intre „sub incidența legii italiene”.