În cadrul ședinței din plenul Parlamentului, Dan Tănasă a continuat derapajele rasiste îndreptate împotriva muncitorilor străini din România, în special a celor din Africa și Asia.

În discursul său, deputatul AUR a vorbit despre o știre care descrie cum autoritățile din India au folosit șerpi și crocodili pentru a împiedica migrația din Bangladesh.

„Poate v-a scăpat ştirea cu India, care a anunţat că va utiliza o armată de şerpi şi crocodili la graniţa cu Bangladesh, ca să împiedice migraţia. PNL cu USR ne umplu ţara cu bengalezi, nepalezi şi pakistanezi”, a spus Dan Tănasă în Parlament.

Ulterior, acesta și-a continuat discursul precizând că patronul unui lanț de restaurante din București a concediat muncitorii asiatici pentru că ar fi ignorat regulile de igienă.

„A anunţat că a concediat toţi muncitorii asiatici pentru că nu se spală pe mâini şi pentru că n-au nicio problemă să trăiască cu gândacii. Vă rog să citiţi ştirea aia”, a rostit deputatul AUR.

Deputatul USR, Adrian Echert, replică la Dan Tănasă

Pentru discursul său cu tentă rasistă, deputatul AUR a primit o replică dură din partea deputatului USR Adrian Echert.

„Să fii inculpat pentru asemenea lucruri şi să vii, de la microfonul acestei săli, să arunci asemenea dejecţii constant, luni şi astăzi, este exact motivul pentru care trebuie un cordon sanitar. Asemenea reprezentanţi care vin şi împrăştie atâta ură şi atâta dezinformare sunt motivele pentru care nu puteţi deveni un partid care să guverneze”, a precizat Adrian Echert.

Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție l-a trimis în judecată pe deputatul AUR, într-un dosar ce vizează incitarea la violență, discriminare și ură la adresa muncitorilor din Africa și Asia care vin să lucreze în România.

Tănasă este acuzat de procurori că a promovat pe rețelele sociale mesaje discriminatorii.

Unul dintre aceste mesaje, susțin anchetatorii Parchetului Curții Supreme, avea următorul conținut: „Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă”, potrivit Antena3CNN.