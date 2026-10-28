Ce se întâmplă cu anii de muncă din străinătate. În ce cazuri se iau în calcul la pensia din țară

Românii care au muncit atât în țară, cât și în străinătate pot beneficia de pensie pentru perioadele în care au fost asigurați în mai multe state. Anii lucrați peste hotare nu se pierd automat după întoarcerea în România, însă modul în care sunt luați în calcul și suma pe care o primește fiecare pensionar depind de legislația aplicabilă și de acordurile dintre țările în care a lucrat.

Potrivit regulilor europene, perioadele de asigurare realizate în mai multe state membre pot fi cumulate pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de pensionare. Asta înseamnă că o persoană care nu a acumulat suficienți ani de cotizare într-o singură țară poate lua în calcul și perioadele lucrate în alte state, dacă acestea sunt confirmate de instituțiile competente, notează Adevărul.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că stagiul de cotizare se stabilește prin însumarea perioadelor de asigurare din România cu cele realizate în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Atenție, însă: anii lucrați în străinătate nu sunt transformați automat în ani de cotizare în sistemul românesc, iar România nu plătește întreaga pensie pentru toată cariera desfășurată în mai multe țări.

Cum se calculează pensia dacă ai muncit în mai multe țări

În cazul persoanelor care au lucrat în mai multe state ale Uniunii Europene, fiecare țară în care au fost asigurate calculează partea de pensie care îi revine, potrivit propriilor reguli și perioadelor de asigurare recunoscute.

De exemplu, un român care a muncit 12 ani în România și 18 ani în Italia poate avea în vedere un total de 30 de ani de asigurare pentru verificarea condițiilor de pensionare, dacă toate perioadele sunt confirmate de autoritățile competente.

Acest lucru nu înseamnă că România va calcula pensia ca și cum persoana ar fi lucrat toți cei 30 de ani în sistemul românesc. România va stabili drepturile aferente perioadei de asigurare din țară, iar Italia va calcula partea corespunzătoare perioadei asigurate acolo.

Sumele pot fi diferite, deoarece fiecare stat aplică propriile formule de calcul, condiții de eligibilitate și reguli privind vârsta de pensionare. În situațiile în care legislația permite calcularea pensiei atât potrivit regulilor naționale, cât și prin totalizarea perioadelor de asigurare, instituția competentă compară variantele aplicabile și acordă cuantumul mai avantajos, conform regulilor respective.

Cine plătește pensia românilor care au lucrat în străinătate

În general, fiecare stat în care persoana a fost asigurată plătește partea de pensie care îi revine. Astfel, un român care a lucrat în România și Germania poate primi o pensie din sistemul românesc și o altă componentă din sistemul german, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de fiecare țară.

Nu este necesar ca toate contribuțiile să fie transferate în România pentru ca persoana să beneficieze de drepturile acumulate în cele două state.

Un alt aspect important este că vârsta de pensionare diferă de la o țară la alta. O persoană poate deveni eligibilă pentru pensia din România înainte de a îndeplini condițiile pentru pensia dintr-un alt stat. Într-o asemenea situație, plata fiecărei componente începe atunci când sunt îndeplinite condițiile legale din țara respectivă.

Pentru persoanele care au lucrat în afara Uniunii Europene, recunoașterea perioadelor de asigurare depinde de legislația aplicabilă și de existența unor acorduri de securitate socială între România și statul respectiv.

Unde se depune cererea de pensionare

Românii care locuiesc în România și au lucrat și în alte state membre ale Uniunii Europene se pot adresa casei teritoriale de pensii competente pentru depunerea cererii.

Instituția română solicită informațiile necesare de la autoritățile celorlalte state în care persoana a fost asigurată. În anumite situații, procedura permite ca solicitantul să depună cererea prin instituția de pensii din țara în care locuiește, fără să fie nevoit să se deplaseze în fiecare stat în care a lucrat.

Dacă persoana locuiește în străinătate, cererea se depune, de regulă, la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu. Dacă solicitantul locuiește într-o țară în care nu a lucrat niciodată, procedura poate implica instituția statului în care a fost asigurat ultima dată.

Ce documente sunt necesare

Pentru stabilirea drepturilor de pensie, autoritățile trebuie să poată verifica perioadele lucrate și contribuțiile înregistrate în fiecare țară. Pot fi solicitate documente de identificare, acte privind activitatea profesională și informații despre perioadele de asigurare.

Este recomandat ca persoanele care se apropie de vârsta pensionării să păstreze documentele primite de la foștii angajatori și de la instituțiile de asigurări sociale din străinătate.

Procedurile pot dura mai mult atunci când dosarul implică mai multe state, deoarece instituțiile trebuie să verifice perioadele de asigurare și să stabilească separat drepturile cuvenite.