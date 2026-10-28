Peste 10.000 de români au fost concediați în 2026. Care sunt motivele și ce domenii sunt cele mai afectate

Peste 10.000 de angajați din România și-au pierdut locurile de muncă în urma concedierilor colective în primele opt luni ale anului 2026. Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), citate de presa economică, arată că 10.451 de persoane au fost disponibilizate până la sfârșitul lunii august, cu 26,7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Evoluția vine într-un context economic dificil, marcat de inflație, reducerea puterii de cumpărare și prudență din partea companiilor. Angajatorii își restrâng activitatea sau își reorganizează structurile, iar efectele sunt vizibile mai ales în sectoarele dependente de comenzile externe și de evoluția industriei.

Potrivit datelor publicate de ANOFM, 208 angajatori au notificat intenția de a efectua concedieri colective pentru un număr estimat de 22.146 de persoane în primele opt luni ale anului. Numărul celor concediați efectiv a fost însă mai mic, deoarece planurile de reorganizare se pot modifica înainte de finalizarea procedurilor.

Bucureștiul, pe primul loc la concedieri

Capitala a înregistrat cel mai mare număr de concedieri colective în perioada ianuarie-august 2026. În București, 3.583 de persoane au rămas fără loc de muncă în urma unor astfel de proceduri, reprezentând aproximativ o treime din totalul național.

În afara Capitalei, cele mai multe disponibilizări au fost raportate în județele Constanța, Hunedoara, Timiș și Bihor.

În Constanța au fost concediați colectiv 1.424 de angajați. O parte importantă a acestui număr este asociată șantierului naval Damen din Mangalia, unde 1.011 salariați au fost vizați de disponibilizări în contextul falimentului companiei.

Hunedoara a înregistrat 899 de concedieri, Timiș a raportat 516, iar în Bihor au fost disponibilizate 447 de persoane.

Industria auto și activitățile de servicii, printre cele afectate

Datele privind concedierile arată că mai multe domenii se confruntă cu reduceri de personal. În București, cele mai multe disponibilizări au fost raportate în activitățile de jocuri de noroc și pariuri, unde 1.265 de persoane și-au pierdut locurile de muncă. Alte 584 de concedieri au fost înregistrate în activitățile de secretariat, iar 416 în repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor.

În județul Hunedoara, fabricarea echipamentelor electrice a fost unul dintre sectoarele afectate, cu 269 de disponibilizări. În Timiș și Bihor, industria autovehiculelor a avut o pondere importantă în totalul concedierilor raportate.

Presiunea se resimte și în industria auto, unde furnizorii sunt dependenți de comenzile producătorilor și de evoluția piețelor externe. Companiile care se confruntă cu scăderea comenzilor sau cu majorarea costurilor își reevaluează planurile de producție și numărul de angajați.

Concedierile efective sunt mai puține decât cele anunțate

ANOFM atrage atenția că numărul persoanelor incluse în notificările de concediere colectivă nu coincide întotdeauna cu cel al angajaților care își pierd efectiv locurile de muncă.

Unele companii își pot schimba planurile de reorganizare înainte de finalizarea procedurii, astfel încât numărul concedierilor să fie mai mic decât cel anunțat inițial. De asemenea, o parte dintre salariații vizați pot îndeplini condițiile pentru pensionare.

Situația din 2026 este totuși mai dificilă decât cea din anul precedent. În primele opt luni din 2025, 8.251 de persoane fuseseră concediate colectiv, față de 10.451 în aceeași perioadă din acest an. Pe întreg parcursul anului 2025, disponibilizările colective au afectat 11.652 de salariați.

În paralel, reprezentanții mediului de afaceri avertizează că firmele sunt mai prudente în privința recrutărilor și a proiectelor noi. În acest context, evoluția economiei și capacitatea companiilor de a-și menține activitatea vor influența atât numărul locurilor de muncă disponibile, cât și ritmul angajărilor în lunile următoare.