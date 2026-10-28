Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a susținut o intervenție în plenul Camerei Deputaților în care a semnalat problemele legate de aducerea forței de muncă din afara Uniunii Europene în regiunile defavorizate ale țării. Liderul politic a pus accentul pe debalansarea pieței muncii, determinată de plecarea cetățenilor români peste hotare și înlocuirea acestora cu lucrători din state terțe, solicitând intervenția structurilor parlamentare pentru analizarea situației.

George Simion critică importul de muncitori străini

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a abordat în cadrul plenului Camerei Deputaților problema importului de forță de muncă, calificând drept nefirească prezența din ce în ce mai ridicată a lucrătorilor proveniți din afara Uniunii Europene în contextul socioeconomic actual.

În discursul său, parlamentarul a pus accent pe nepotrivirea dintre migrația masivă a cetățenilor români către statele din vestul continentului și aducerea de personal străin pentru a acoperi deficitul de pe piața internă. Acesta a catalogat derapajul din politica de gestionare a resurselor umane drept o consecință a nefuncționalității statului.

„Aducem, inclusiv în regiuni sărace din România, muncitori din țări terțe. Am cerut în Biroul Permanent și am cerut aici, în Camera Deputaților, o comisie de anchetă a acestor nereguli. Vedem din ce în ce mai mulți muncitori din țări terțe. Un lucru nefiresc, având în vedere că avem peste șase milioane de români care lucrează în vestul Europei”, a declarat George Simion de la tribuna Camerei Deputaților.

Solicitarea unei comisii de anchetă parlamentară

Ca urmare a constatării prezenței extinse a forței de muncă din spațiul non-UE pe teritoriul național, deputatul a anunțat că a formulat solicitări oficiale la nivelul conducerii Camerei Deputaților pentru constituirea unui organism de control. Obiectivul demersului îl constituie examinarea cadrului legal și a condițiilor în care sunt aduși acești cetățeni străini în zonele afectate de probleme economice.

Demersul instituțional vizează identificarea eventualelor nereguli din procesul de recrutare și plasare a personalului din țări terțe. Liderul partidului a susținut că fenomenul afectează inclusiv regiunile vulnerabile din punct de vedere economic ale țării, unde nivelul de trai rămâne scăzut, iar oportunitățile de angajare pentru populația locală sunt limitate.

Disparitățile regionale și alocarea fondurilor europene

Pe lângă aspectele legate de piața muncii, intervenția a vizat diferențele mari de dezvoltare înregistrate între diversele zone ale țării. Simion a arătat că decalajele economice din România se numără printre cele mai accentuate din cadrul Uniunii Europene și a avertizat asupra pericolelor pe care le implică modificările preconizate la nivelul bugetului comunitar.

Atenționarea s-a orientat către riscul ca regiunile defavorizate, precum Moldova și Oltenia, să înregistreze o diminuare a alocărilor financiare europene. Conform afirmațiilor sale, aceste fonduri reprezintă instrumentul principal prin care se poate asigura recuperarea decalajelor de dezvoltare și reducerea nivelului de sărăcie din zonele rurale și din orașele mici.

„Având în vedere disparitățile sociale, unele dintre cele mai mari la nivelul Uniunii Europene, având în vedere viitorul buget al Uniunii Europene, pentru care unul dintre europarlamentarii dumneavoastră și-a dat acordul sub o formă în care regiuni sărace din România vor fi văduvite exact de aceste fonduri care ar scoate Moldova, Oltenia și alte părți din țara noastră din sărăcie”, a afirmat președintele AUR.

Măsurile economice anunțate pentru intervalul 2028-2040

În finalul discursului, George Simion a făcut trimitere și la problemele din sistemul judiciar, exemplificând prin situația colegului său de partid, Dan Tanasă, despre care a afirmat că nu beneficiază de aplicarea imunității parlamentare în condiții similare cu ceilalți aleși.

Pentru remedierea dezechilibrelor sociale și economice prezentate, liderul formațiunii a anunțat lansarea unui pachet de măsuri strategice pe termen lung. Planul, intitulat „A doua unire a românilor”, urmează să fie prezentat public cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie și conține propuneri de politici publice aplicabile în perioada 2028-2040, având ca scop declarat eliminarea disparităților de dezvoltare dintre regiuni.