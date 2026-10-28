„Ne-am săturat”. Mesajul unui campion mondial după tragedia din Spania

Fotbaliștii spanioli Marcos Llorente și Dani Carvajal au lansat critici vehemente la adresa ministrului Transporturilor și Mobilității Durabile, Óscar Puente, în urma unui grav accident feroviar petrecut miercuri în localitatea Urda din provincia Toledo. Accidentul, soldat cu zeci de victime omenești după coliziunea dintre două trenuri de înaltă viteză, a stârnit o revoltă puternică pe rețelele de socializare din partea sportivilor profesioniști față de modul în care este gestionat sistemul feroviar spaniol.

Reacția fermă a lui Marcos Llorente pe rețelele de socializare

Miercuri, în urma tragediei feroviare produse la Urda, fotbalistul echipei Atlético Madrid, Marcos Llorente, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj direct și extrem de dur la adresa ministrului Spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, relatează publicația spaniolă Marca.

Jucătorul a chestionat în mod deschis prezența constantă și activitatea intensă a demnitarului pe platformele digitale în defavoarea atribuțiilor sale administrative și a siguranței cetățenilor.

În mesajul său publicat pe Instagram, mijlocașul a condamnat atitudinea ministrului și gestionarea infrastructurii de transport.

„Dragă Óscar Puente, nu a venit timpul să lași la o parte X-ul (Twitter-ul) și să te concentrezi pe munca pentru care te plătim?”, a scris Marcos Llorente.

El a subliniat că atribuțiile funcției oficiale vizează în mod direct siguranța publică și gestionarea eficientă a rețelei feroviare:

„Munca ta este transportul public, siguranța și asumarea răspunderii atunci când lucrurile dau greș. Până acum ai fost un dezastru la capitolul ăsta, dar, ca de obicei, vei arunca vina pe altcineva. Să nu se oprească circul”.

Susținerea exprimată de Dani Carvajal și alți sportivi de elită

Atitudinea critică exprimată de Marcos Llorente a fost preluată și redistribuită rapid de alți reprezentanți ai fotbalului spaniol. Căpitanul echipei Real Madrid, Dani Carvajal, a redistribuit mesajul colegului său de la națională pe propriile conturi sociale, confirmând astfel solidaritatea sportivilor în fața tragediei și nemulțumirea comună față de managementul infrastructurii de transport din Spania.

Alături de Dani Carvajal, și alți fotbaliști din La Liga au susținut poziția publică a lui Llorente. Portarul echipei Real Madrid, Thibaut Courtois, precum și internaționalul spaniol Joselu Mato au redistribuit la rândul lor mesajul de protest.

Detaliile tragediei feroviare din Spania

Protestul ferm al marilor sportivi vine pe fundalul unui accident feroviar deosebit de grav petrecut în provincia Toledo, în apropiere de stația Urda. Un tren de mare viteză operat de compania de stat Renfe a intrat în coliziune cu un alt tren aparținând operatorului privat Iryo. În urma impactului extrem de violent, ultimele două vagoane ale garniturii Iryo au deraiat și au căzut de pe terasament, accidentul soldându-se cu zeci de morți și numeroși răniți grav.

Catastrofa de la Urda reprezintă al doilea accident feroviar major înregistrat pe rețeaua spaniolă în ultimele nouă luni. Înmulțirea defecțiunilor și a incidentelor de pe rutele de mare viteză a amplificat criticile venite din partea opoziției politice și a societății civile la adresa ministerului condus de Óscar Puente. Tensiunea socială a escaladat rapid pe rețelele sociale, unde utilizatorii au taxat faptul că oficialul guvernamental alocă timp dezbaterilor politice aprinse de pe platforma X în locul rezolvării problemelor tehnice majore din transportul feroviar.