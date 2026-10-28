Elevă trimisă în judecată după ce a împins o profesoară, la o școală din București. Ce a declanșat conflictul și ce pedeapsă riscă

Procurorii au trimis în judecată o elevă de la Școala Gimnazială nr. 5 din București, acuzată că, în urmă cu doi ani, a împins o profesoară, care s-a lovit la cap în cădere. Anunțul a fost făcut de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Incidentul din octombrie 2024

La data faptei, eleva avea 14 ani. Procurorii au arătat în comunicat situația reținută în dosar arătând că eleva a împins-o „pe persoana vătămată(…) provocându-i leziuni”.

„În fapt, s-a reţinut, în esenţă, că la data de 16.10.2024, în jurul orelor 15:25, în timp ce se afla la Şcoala Gimnazială nr. 5 din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 114, Sector 1, inculpata, elevă în cadrul unităţii şcolare, a împins-o pe persoana vătămată, cadru didactic în aceeaşi unitate şcolară, persoana vătămată căzând şi lovindu-se în zona capului şi a umerilor, provocându-i leziuni traumatice pentru a căror vindecare a avut nevoie de 6 – 7 zile de îngrijiri medicale”, se arată în comunicatul Parchetului.

Ce ar fi declanșat conflictul

Conform anchetatorilor, eleva ar fi aflat de la o colegă că profesoara ar fi spus lucruri rele despre familia ei. Odată ajunsă în sala de clasă în care se afla cadrul didactic, adolescenta a început s-o lovească peste mâini și s-o împingă. Profesoara a căzut, lovindu-se la cap.

Pedeapsa prevăzută de lege

Dosarul a ajuns în instanță pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Pentru această faptă, legea prevede închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

Peste 900 de agresiuni fizice în școli, într-un singur semestru

Anunțul procurorilor vine la nouă zile după atacul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde, pe 19 octombrie, un elev de clasa a VII-a a rănit cu un cuțit o profesoară de matematică și un elev de 12 ani.

Între septembrie 2025 și februarie 2026, în școli au fost înregistrate 1.541 de fapte penale, dintre care 901 cazuri de lovire sau alte violențe, potrivit datelor MAI.

Pe întregul an școlar 2025-2026, Poliția Română a raportat 2.702 infracțiuni sesizate, cu 153 mai puține decât în anul anterior.