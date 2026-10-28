Val de reacții la nivel european după tragedia feroviară din Spania. Ce au transmis Meloni, Macron și Merz

Accidentul feroviar produs în provincia spaniolă Toledo a generat reacții din partea oficialilor europeni. Liderii politici au transmis mesaje de condoleanțe pentru familiile victimelor și au oferit sprijin autorităților de la Madrid.

La nivel național, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a comunicat oficial măsurile luate de guvernul său.

„Consternat de gravul accident de tren din Toledo. Rămân în contact permanent cu ministrul Transporturilor, Oscar Puente, și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Serviciile de urgență lucrează pe teren pentru a acorda asistență persoanelor afectate și pentru a le garanta siguranța, în coordonare cu toate administrațiile implicate. Afecțiunea, solidaritatea și sprijinul meu pentru toate victimele și familiile acestora”, a scris Pedro Sánchez.

Mesajele liderilor europeni

La nivelul Uniunii Europene, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat la scurt timp după incident.

„Tocmai am primit vestea devastatoare de la Toledo despre coliziunea a două trenuri de mare viteză. Inima mea este alături de familiile victimelor și de cei dragi. Astăzi, Europa plânge alături de voi”, a transmis oficialul.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a adresat un mesaj direct în limba spaniolă.

„Profund consternată de tragicul accident de tren din Toledo. Sunt alături de familiile și prietenii victimelor în fața pierderii ireparabile a celor dragi și doresc o recuperare rapidă și totală celor răniți. Sincera mea recunoștință serviciilor de urgență care lucrează neobosit la locul accidentului. Spania se află în gândurile și în inima mea”, a afirmat Metsola.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a publicat la rândul său o declarație oficială.

„Primesc cu profundă consternare vestea tragicului accident feroviar din Toledo. Cele mai sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor decedate. Toată solidaritatea mea cu cei răniți, cărora le doresc o recuperare rapidă. Mulțumesc echipajelor de urgență care intervin pentru a asista persoanele afectate”, a precizat Antonio Costa.

Solidaritatea internațională

Șefii de stat și de guvern din mai multe țări au reacționat prin mesaje de sprijin. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis susținerea poporului francez.

„Dramă feroviară teribilă în Spania. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile lor, numeroșii răniți și către toate echipele mobilizate în operațiunile de salvare. Transmit poporului spaniol solidaritatea Franței”, a declarat Macron.

Din Italia, șeful guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, a oferit un mesaj similar.

„În aceste ore dificile, guvernul italian este alături de Spania și de poporul spaniol pentru accidentul feroviar din apropiere de Toledo. Gândurile mele și ale întregului nostru guvern se îndreaptă către familiile victimelor, către răniți și către toți cei care intervin fără oprire în operațiunile de salvare”, a menționat premierul italian.

Friedrich Merz a transmis un mesaj de compasiune:

„Vestea gravului accident feroviar de lângă Toledo mă întristează profund. Plângem alături de prietenii noștri spanioli și de toți cei care au pierdut o persoană dragă. Le doresc celor răniți o recuperare rapidă”, a afirmat cancelarul german.

Nicușor Dan s-a alăturat liderilor internaționali cu o reacție:

„Sunt profund întristat să aflu astăzi despre tragicul accident feroviar din Spania. Gândurile mele se îndreaptă către numeroasele persoane care și-au pierdut viața și către familiile lor. Le doresc tuturor celor răniți o recuperare rapidă. România este solidară cu Spania și cu poporul său în aceste momente dificile”, a declarat președintele.