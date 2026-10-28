Primarul din Slănic Moldova, reținut pentru luare de mită. Procurorii l-au prins în flagrant

Primarul orașului Slănic Moldova, județul Bacău, Moraru Benone, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită. Edilul ar fi primit în două tranșe suma totală de 21.000 de euro de la reprezentantul unei firme care avea un contract cu primăria pentru lucrări la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Procurorii au constatat infracțiunea flagrantă în momentul în care acesta ar fi primit ultima tranșă de bani, de 6.000 de euro, pe 27 octombrie 2026.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, ancheta vizează un contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349,43 lei, încheiat în cursul anului 2025 între Primăria Slănic Moldova și o societate comercială. Contractul avea ca obiect intervenția de urgență pentru refacerea capacității de alimentare cu apă potabilă din dren, la nivelul orașului din județul Bacău.

Procurorii susțin că, în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului, primarul ar fi primit la 23 iulie 2026 suma de 15.000 de euro, reprezentând prima tranșă a mitei. Potrivit anchetatorilor, o parte dintre lucrările executate fuseseră deja decontate de primărie în momentul în care ar fi fost remisă această sumă.

Primarul ar fi primit ultima tranșă de bani pe 27 octombrie

Anchetatorii afirmă că, la 27 octombrie 2026, Moraru Benone ar fi primit încă 6.000 de euro de la același reprezentant al societății comerciale, în legătură cu derularea contractului.

În acel moment, procurorii anticorupție au constatat infracțiunea flagrantă. Suma totală pe care edilul ar fi primit-o în cele două tranșe se ridică la 21.000 de euro.

DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea primarului pentru 24 de ore, începând cu data de 27 octombrie 2026. Acuzațiile i-au fost aduse la cunoștință în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile

La 28 octombrie 2026, primarul urma să fie prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Instanța este cea care urmează să decidă asupra măsurii preventive solicitate de procurori.

Dosarul vizează presupuse fapte de corupție legate de un contract public pentru lucrări la alimentarea cu apă potabilă a orașului Slănic Moldova.