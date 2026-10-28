Acum 9 luni, un accident similar a provocat 46 de morți pe aceeași linie feroviară din Spania

Accidentul feroviar produs miercuri pe ruta Madrid-Andaluzia readuce în atenție un accident similar, petrecut pe aceeași linie. În urmă cu nouă luni, pe 18 ianuarie 2026, 46 de persoane și-au pierdut viața într-un accident în care au fost implicate trenuri de mare viteză operate de aceleași companii.

Incidentul din apropierea localității Adamuz, în provincia Córdoba, a inițiat o serie de dezbateri publice cu privire la nivelul investițiilor în întreținerea infrastructurii feroviare spaniole, notează Reuters, citată de HotNews.ro.

Accidentul din luna ianuarie a avut loc după deraierea unui tren operat de compania privată Iryo, care se deplasa spre Madrid. Garnitura a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune directă cu un tren al companiei de stat Renfe.

O șină ruptă și concluziile anchetei preliminare

Comisia de anchetă a accidentelor feroviare din Spania (CIAF) a publicat o primă analiză în luna ianuarie. Documentul a sugerat prezența unei fisuri pe linia de rulare anterior deraierii. Această ipoteză a primit o confirmare tehnică suplimentară în luna aprilie, printr-un raport preliminar comun redactat de CIAF și Garda Civilă spaniolă.

Documentul din luna aprilie a eliminat posibilitatea unei defecțiuni la nivelul vehiculelor.

„Datele analizate nu indică nicio anomalie la niciunul dintre cele două trenuri implicate”, precizează raportul. În schimb, anchetatorii au stabilit că trenul Iryo se afla exact în zona în care șina exterioară a cedat.

Astfel, anchetatorii concluzionau prelimnar: „Cauza deraierii și a coliziunii ulterioare este o șină ruptă”. De asemenea, anchetatorii au exclus ipoteza unui sabotaj, a unui act de terorism sau a unei neglijențe comise de mecanicii de locomotivă.

Defecțiunea sistemului de alertă al Adif

Investigația desfășurată de Garda Civilă din Córdoba a scos la iveală date tehnice de pe traseu. Cu 22 de ore înaintea coliziunii, sistemul a înregistrat o scădere bruscă a tensiunii în circuitul de cale ferată. Această variație era compatibilă cu o fractură a șinei.

Totuși, sistemul de siguranță gestionat de administratorul infrastructurii, compania Adif, nu a emis nicio alertă. Tensiunea a rămas deasupra pragului de 0,78 volți, nivelul la care sistemul declanșează automat avertismentele. Scăderea înregistrată, de 0,5 volți, a persistat timp de aproape o zi. Anchetatorii au descris acest fenomen drept un tipar neobișnuit de funcționare.

Raportul citat de presa spaniolă arată că sistemul de semnalizare nu deținea o configurație capabilă să declanșeze automat alarma din cauza lipsei de fiabilitate, deși a existat o variație electrică. Garda Civilă a subliniat necesitatea clarificării modului de funcționare a acestor alerte, scrie euronews.

Până în acest moment, autoritățile nu au publicat raportul final al anchetei. Ministerul Transporturilor a deschis o investigație proprie pentru a afla motivul nefuncționării alertelor. În același timp, guvernul regional al Andaluziei a comunicat inițierea unei proceduri de evaluare a eventualelor măsuri legale. În luna ianuarie, guvernul spaniol a aprobat acordarea unor despăgubiri totale de 20 de milioane de euro pentru familiile victimelor și pentru cele 150 de persoane rănite la Adamuz.