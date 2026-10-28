Un schelet rar de dinozaur s-a vândut pentru 47,3 milioane de dolari la o licitație Sotheby’s în New York

Un schelet rar de Nanotyrannus, o rudă de dimensiuni mai mici a celebrului Tyrannosaurus rex, a fost vândut la o licitație organizată de casa Sotheby’s din New York pentru suma de 47,3 milioane de dolari. Tranzacția s-a finalizat în urma unei dispute de licitare care a durat 12 minute și a implicat șase ofertanți. Specimenul adjudecat devine astfel al doilea cel mai valoros fosil din istorie, fiind devansat doar de un schelet de T. rex vândut pentru 50,1 milioane de dolari.

Descoperirea și caracteristicile fosilei „Jodi”

Exemplarul vândut la casa de licitații Sotheby’s poartă numele „Jodi” și reprezintă unul dintre cele doar trei schelete relativ complete de Nanotyrannus cunoscute până în prezent de comunitatea științifică, potrivit CNN.

Cu o înălțime de 2,9 metri și o lungime de 5,9 metri (9,6 picioare înălțime și 19,6 picioare lungime), specimenul are o dimensiune echivalentă cu puțin peste jumătate din lungimea exemplarului de T. rex numit Gus. Raritatea extremă a acestor piese a contribuit semnificativ la creșterea prețului final de adjudecare, care a depășit cu mult estimarea inițială de 6 până la 9 milioane de dolari.

Potrivit specificațiilor oferite de casa de licitații Sotheby’s, fosila se află într-o stare de conservare excepțională, cuprinzând 191 de elemente osoase și un craniu aproape complet. Analizele structurale bazate pe dezvoltarea osoasă și pe dimensiunea generală indică faptul că Jodi este un exemplar adult. Elementele osoase lipsă au fost înlocuite prin tehnici de sculptură și imprimare 3D personalizate. Un aspect crucial al tranzacției îl constituie transferul drepturilor depline asupra piesei, noul proprietar având posibilitatea legală de a produce și comercializa replici ale scheletului către muzee sau colecționari privați.

Cum și unde a fost descoperit scheletul dinozaurului

Fosila a fost descoperită în anul 2019 de fermiera Jodi Pierson pe un teren din statul Montana, numele acesteia inspirând denumirea specimenului. Excavarea propriu-zisă a fost realizată de paleontologul comercial Clayton Phipps. La fel ca multe alte descoperiri din paleontologie, exemplarul provine din Formațiunea Hell Creek, o zonă geologică bogată în fosile ce se întinde pe teritoriul statelor Montana, Wyoming, North Dakota și South Dakota.

În aceeași regiune au fost identificate anterior și celelalte două exemplare cunoscute de Nanotyrannus. Printre acestea se numără fosila „Dueling Dinosaurs”, excavată de Phipps în 2006, care înfățișează un Nanotyrannus și un Triceratops într-o posibilă confruntare directă, piesă aflată în prezent la Muzeul de Științe Naturale din North Carolina. Cel de-al treilea schelet cunoscut, denumit „Jane”, se află în patrimoniul Muzeului de Istorie Naturală Burpee din statul Illinois.

Reacțiile comunității academice

Existența speciei Nanotyrannus ca entitate biologică distinctă a constituit obiectul unor dezbateri aprinse în cadrul comunității de paleontologie, cercetătorii înclinând doar recent spre clasificarea acesteia ca specie separată și nu ca exemplar juvenil de T. rex. Prețul ridicat obținut la licitație a generat îngrijorare în rândul comunității academice, specialiștii criticând trecerea fosilelor valoroase în proprietate privată.

Steve Brusatte, profesor de paleontologie și evoluție la Universitatea din Edinburgh, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la accesul public la această descoperire:

„Tocmai am aflat că Nanotyrannus este real, iar acum unul dintre cele mai bune schelete este pe cale să fie vândut celui care oferă cel mai mult. Este dureros să te gândești că ar putea dispărea în seifurile unui colecționar în loc să fie expus într-un muzeu unde să uimească și să inspire copiii, familiile și publicul larg.”

Totodată, David Hone, lector în zoologie la Universitatea Queen Mary din Londra, a remarcat diferența uriașă dintre evaluare și suma finală obținută. „Se simte că este vorba despre o bulă a prețurilor la dinozauri care trebuie să se spargă la un moment dat, acestea nu pot crește la nesfârșit”, a declarat acesta.

Hone a adăugat că valoarea științifică a specimenului nu poate fi evaluată în lipsa unor studii verificate de către experți, arătându-se sceptic cu privire la integrarea piesei într-o colecție publică accesibilă cercetării.