Leia, pisica adoptată de Ministerul Mediului, și-a schimbat casa. Anunțul Dianei Buzoianu

Diana Buzoianu nu a plecat singură de la Ministerul Mediului. Fosta ministră a luat-o acasă pe Leia, pisica adoptată de instituție în primăvara acestui an, după ce s-a atașat de animal și a decis că nu se poate despărți de el. Înainte să ajungă la minister, felina fusese salvată dintr-o situație dramatică, iar povestea sa a atras atenția iubitorilor de animale.

Buzoianu a dezvăluit ce s-a întâmplat cu pisica după ce a primit numeroase întrebări din partea celor care îi urmăreau povestea. Într-o postare pe Facebook, aceasta a explicat că Leia a devenit acum pisica familiei.

„Cu Leia ce s-a întâmplat?” este întrebarea pe care fosta ministră spune că a primit-o foarte des în ultimele zile.

„Pare că Leia are fanii ei. Răspunsul e: Leia și-a schimbat casa și a devenit pisica familiei. Nu m-am putut despărți de ea”, a scris Diana Buzoianu, alături de o fotografie în care apare cu pisica în brațe.

Leia a fost salvată după ce fusese găsită în stare critică

Povestea pisicii a început cu mult înainte de adopția anunțată de Ministerul Mediului. Cunoscută inițial sub numele de Luna, aceasta fusese găsită într-un subsol, în stare critică, cu leziuni neurologice severe provocate de un act de violență extremă.

Animalul a fost preluat de Asociația Sache Vet, ai cărei reprezentanți s-au ocupat de salvarea și recuperarea sa. După tratamentul necesar și o perioadă dificilă, pisica a primit șansa unei noi vieți.

În primăvara anului 2026, Ministerul Mediului a anunțat că adoptă felina, care a primit numele Leia. La momentul respectiv, Diana Buzoianu a prezentat gestul drept un exemplu de responsabilitate și de implicare în protecția animalelor.

Fosta ministră spunea atunci că povestea pisicii ar trebui să încurajeze adopția responsabilă și să le amintească oamenilor că animalele care au trecut prin experiențe traumatizante merită o șansă la o viață normală.

De la pisica ministerului la pisica familiei

După ce a locuit la sediul Ministerului Mediului, Leia are acum un nou cămin. Schimbarea a venit odată cu încheierea mandatului Dianei Buzoianu, care a ales să ia animalul acasă în loc să se despartă de el.

Anunțul a fost făcut într-o notă personală și amuzată. Fosta ministră a remarcat că pisica și-a câștigat propriii admiratori, judecând după numărul întrebărilor primite despre soarta ei.