„Resursele trebuie concentrate pe punctele critice ale sistemului”. Mircea Miclea explică cum trebuie gestionați banii în Educație

Fostul ministru al Educației Mircea Miclea spune că o educație de slabă calitate conduce, pe termen lung, la falimentarea statului.

El a participat miercuri, la Palatul Parlamentului, la conferința organizată de AUR „Școala Românească! Ce păstrăm? Ce schimbăm? Ce construim?”, dedicată identificării soluțiilor pentru problemele cronice ale sistemului de învățământ.

„Resursele trebuie concentrate pe punctele critice ale sistemului”

Mircea Miclea a subliniat că resursele limitate trebuie concentrate pe punctele critice ale sistemului, prin crearea unor programe naționale de educație, inspirate din modelul programelor naționale de sănătate.

„Ideea de a aloca bani doar la Ministerul Educației într-un sac mare e ineficientă, pentru că se vor dilua resursele. Trebuie concentrate resursele. Identificăm aceste puncte critice și pentru fiecare din acest punct critic creăm un program național de intervenție”, a declarat Miclea.

Primul program propus vizează zonele vulnerabile educațional, mediul rural, urbanul mic și anumite comunități dezavantajate.

Condiționarea ajutoarelor sociale de frecventarea școlii

Printre măsurile expuse, fostul ministru a sugerat condiționarea ajutoarelor sociale de frecventarea școlii, precum și introducerea unor vouchere educaționale pentru internat sau pentru cumpărarea de cărți.

Al doilea program național ar trebui să se concentreze pe învățarea remedială. Miclea a pledat pentru introducerea tezelor unice la nivel național, începând din clasa a V-a, pentru a identifica din timp elevii și școlile vulnerabile.

„Aceste teze naționale ne permit să colectăm date de timpuriu și să facem o intervenție timpurie. Nu așteptăm să vină Evaluarea Națională ca să ne dăm seama cât de rău am ajuns”, a explicat acesta.

Sport și reducerea dependenței de ecrane

Al treilea program prioritar vizat este cel de educație fizică și sport. Potrivit lui Miclea, investiția actuală este insuficientă, aproximativ 34 de lei pe copil pe an, în timp ce sportul contribuie la sănătate, la reducerea dependenței de ecrane și la formarea caracterului.

„Măcar să ajungem la nivelul Ungariei, care dă de trei ori mai mulți bani pentru programele de educație fizică și sport”, a spus fostul ministru.

În plan strategic, Mircea Miclea a cerut creșterea bugetului pentru educație cu 50%, argumentând că România se află pe ultimele locuri în Europa la alocările din PIB. Totodată, a insistat pe necesitatea coerenței politicilor pe termen lung.

„Parlamentul trebuie să cadă de acord asupra câtorva puncte pe care să le urmeze 10 ani, cel puțin două cicluri electorale (…) Facem din asta o condiție de a valida un nou guvern. În felul acesta veți putea forța guvernele să se țină coerent de câteva obiective majore, să nu le abandoneze”, a afirmat Miclea.

Reevaluarea evaluării

Printre măsurile punctuale, acesta a propus reconsiderarea Evaluării Naționale, optimizarea programelor școlare astfel încât 25% din ore să rămână la dispoziția profesorului și predarea inteligenței artificiale în școli, într-o manieră reflexivă.

„Dacă nu acordăm educației importanța pe care am spus-o, atunci ea nu va fi ameliorată și atunci statul intră în riscul de a fi falimentar. Va reproduce sărăcie, inechitate și dependență, atât la nivel individual cât și la nivel de stat, în loc să producă bogăție, echitate și libertate”, a transmis Mircea Miclea la conferința organizată de AUR.