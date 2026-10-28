Alexandru Toader contestă la Curtea Supremă măsura arestului preventiv. Când se judecă acțiunea

Alexandru Toader a fost arestat în dosarul în care este acuzat de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, transmite News.ro.

Informația cu privire la contestarea măsurii arestului preventiv a fost comunicată oficial de reprezentanții Curții Supreme.

Alexandru Toader, arestat preventiv

Măsura arestului preventiv în cazul lui Toader a fost dispusă de magistrații Curții de Apel Iași, la propunerea procurorilor.

Lector al Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader este acuzat de faptul că a cerut favoruri sexuale studentelor sale pentru a promova la disciplina pe care acesta o preda. Două dintre ele au depus plângere împotriva fiului fostului ministru.

Procurorii susțin că Toader a profitat de poziția sa de autoritate pentru a abuza mai multe studente.

I-a fost suspendată activitatea didactică

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis să întrerupă colaborarea profesională cu Alexandru Toader.

Acesta era lector al Facultății de Drept. Liviu George Maha susține că indiferent ce se va decide cu privire la arestarea preventivă a lui Toader, el nu va mai fi primit la facultate.

„A fost decisă interdicția de a desfășura activități didactice. Indiferent de evoluția cazului. Chiar dacă instanța superioară va anula decizia arestului preventiv și se va trece la o altă măsură, Alexandru Toader nu va mai intra la ore”, a precizat Liviu George Maha.

Stenograme din dosar

Potrivit G4Media, șapte femei sunt victime ale fostului lector, în prezent arestat. Sursa citată a analizat probele din dosar și a dat publicității detalii uluitoare despre modul în care acesta își aborda studentele.

Într-una din paginile prezentate publicității, procurorii au amintit despre o presupusă fantezie sexuală a lui Alexandru Toader. Acesta i-ar fi povestit unei studente faptul că și-ar fi dorit să întrețină relații sexuale pe acoperișul unei clădiri, îmbrăcat în robă de avocat.

„Inițial, Toader Ionuț Alexandru a purtat cu ea o discuție despre facultate, activitățile sale, călătorii și trofeele de vânătoare expuse pe pereți. I-a relatat inclusiv o fantezie sexuală, potrivit căreia își dorise să întrețină un raport sexual pe acoperișul unei clădiri, îmbrăcat în robă de avocat. I-a oferit un pahar cu rom, pe care (…) l-a acceptat”, potrivit documentului consultat și publicat de sursa citată.

Rămâne de văzut ce decizie va lua acum Curtea Supremă cu privire la contestația depusă în acest caz.