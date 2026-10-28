Poziția Baroului Iași după restricțiile impuse avocaților lui Alexandru Toader la Facultatea de Drept

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis ca profesorii care asigură apărarea lectorului Alexandru Toader, cercetat penal și arestat preventiv, să nu mai desfășoare activități didactice cu studenții din anul IV. În replică, Baroul Iași a emis o luare de poziție oficială prin care dezaprobă asocierea exercitării profesiei de avocat cu o stare de incompatibilitate, subliniind că garantarea dreptului la apărare reprezintă un pilon fundamental al statului de drept.

Conducerea Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a stabilit aplicarea unor măsuri administrative ce îi vizează pe avocații implicați în dosarul lui Alexandru Toader, potrivit Digi 24.

Rectorul instituției de învățământ superior, Liviu George Maha, a anunțat că lectorul Alexandru Toader are interdicție de a mai desfășura activități didactice la catedră. Această măsură rămâne valabilă inclusiv în ipoteza în care instanța va decide anularea măsurii arestării preventive.

Măsurile administrative adoptate la nivel universitar îi vizează, de asemenea, pe profesorul Tudorel Toader, tatăl cadrului didactic cercetat, și pe doamna avocat Andreea Urda. Aceștia din urmă asigură reprezentarea juridică în cauză și ocupă poziții didactice în cadrul facultății.

Rectorul Liviu George Maha a explicat rațiunile care au stat la baza acestei hotărâri instituționale:

„Pentru că s-au plasat într-o poziţie de incompatibilitate, atât domnul profesor Tudorel Toader, cât şi doamna Andreea Urda nu vor mai desfăşura activităţi la anul patru, tocmai pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori şi a fi afectată activitatea didactică şi cea de evaluare. Vor rămâne cu activităţi la şcoala doctorală şi la extensiile universităţii, precum cele de la Bălţi sau de la Focşani”.

De ce au fost luate aceste măsuri

Măsurile luate de conducerea academică survin în urma evoluțiilor din dosarul penal în care este implicat cadru didactic Alexandru Toader. Măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile a fost dispusă de magistrații Curții de Apel Iași. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs de către părțile interesate.

În cadrul acestui dosar penal, organele de urmărire penală efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni grave. Acuzațiile formulate la adresa lectorului universitar includ infracțiunile de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală, precum și folosirea funcției în scop sexual, faptele reclamate vizând două studente.

Reacția oficială a Baroului Iași

În urma anunțului privind restrângerea activității didactice a avocaților, Baroul Iași a emis un comunicat de presă în care exprimă rezerve ferme față de motivarea deciziei administrative. Organizația profesională, din a cărei conducere face parte și doamna avocat Andreea Urda, a atras atenția asupra riscurilor pe care o astfel de abordare le poate genera asupra exercitării libere a profesiei.

Reprezentanții Baroului Iași au subliniat efectele nedorite ale asocierii rolului de reprezentant legal cu noțiunea de incompatibilitate:

„Dezaprobăm mesajul pe care l-ar putea transmite asocierea exercitării profesiei de avocat cu o situaţie de incompatibilitate. O asemenea formulare riscă să descurajeze avocaţii să preia cauze dificile şi să afecteze încrederea publicului în dreptul fiecărei persoane la apărare. Un stat de drept presupune ca principiile justiţiei trebuie respectate întotdeauna, inclusiv în cauzele care trezesc emoţie şi dezaprobare publică”.

Separarea rolului avocatului de faptele clientului

În poziția sa publică, Baroul Iași a reamintit principiile fundamentale ale dreptului la apărare, menționând că în cadrul cursurilor universitare se predă respectarea garanțiilor procedurale specifice unui proces echitabil. Instituția a punctat că exercitarea atribuțiilor profesionale de către un avocat nu trebuie confundată cu acțiunile sau acuzațiile aduse persoanei asistate.

Clarificările furnizate de Baroul Iași detaliază misiunea juridică a avocatului în cadrul sistemului judiciar:

„Un avocat poate asista o persoană vătămată, după cum poate apăra o persoană suspectată sau acuzată de săvârşirea unei infracţiuni. În fiecare dintre aceste situaţii, avocatul îşi îndeplineşte misiunea de a proteja drepturile clientului său, în limitele legii şi ale regulilor profesiei. Între avocat şi clientul său nu se poate pune semnul egalităţii. Avocatul nu se identifică nici cu persoana pe care o reprezintă, nici cu faptele de care aceasta este acuzată”.