Ministrul Apărării, reacție după ultimul atac cu drone asupra unei nave în Marea Neagră: Amenințările la adresa securității maritime sunt reale

Aflat la Sofia, la reuniunea trilaterară a miniștrilor Apărării din România, Bulgaria și Turcia, Radu Oprea a fost informat cu privire la cel mai recent incident în care o navă comercială a fost atacată în Marea Neagră, în timp ce se deplasa către Portul Constanța.

Oficialul a reacționat public, printr-un mesaj pe Facebook, și a condamnat acest incident.

„Condamn cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Astăzi, chiar în timp ce participam, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniştrilor apărării din România, Bulgaria şi Turcia, am primit vestea că o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanţa a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei. Acest eveniment reprezintă o nouă ameninţare gravă la adresa libertăţii de navigaţie şi a securităţii regionale”, a precizat Radu Oprea.

Ministrul Apărării, reacție față de incidentele cu drone

Radu Oprea atrage atenția cu privire la impactul economic, dar și la riscurile pentru viețile personalului de la bordul navelor atacate de drone.

„Războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict, punând în pericol vieţile marinarilor, transporturile comerciale şi securitatea statelor riverane Mării Negre.

Incidentele din ultimele săptămâni, inclusiv atacul tragic asupra unei nave comerciale din apropierea coastelor României, demonstrează că ameninţările la adresa securităţii maritime sunt reale şi tot mai grave. România va continua să acţioneze, împreună cu aliaţii NATO şi partenerii regionali, pentru consolidarea supravegherii maritime, creşterea capacităţii de răspuns la ameninţările cu drone şi protejarea libertăţii de navigaţie”, mai scrie oficialul în postarea sa.

Securitatea Mării Negre, esențială pentru siguranța României

Totodată, oficialul a readus în atenție importanța securității în regiunea Mării Negre.

„Securitatea Mării Negre este esenţială pentru securitatea României, a regiunii şi a întregii Alianţe Nord-Atlantice”, a mai spus Radu Oprea.

Reamintim că miercuri, 28 octombrie 2026, o navă comercială care naviga în Marea Neagră și se îndrepta spre Portul Constanța a fost lovită de trei drone. Este al cincilea atac de acest gen produs în regiune în această lună.