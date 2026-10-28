„Blatul PSD-AUR pentru București începe să prindă contur”. Care e legătura pe care Alexandru Muraru o face cu anunțul candidaturii lui Piperea la Capitală în 2028

Deputatul PNL Alexandru Muraru consideră că „blatul PSD-AUR” începe să prindă contur pe măsură ce acțiunile celor două partide se sincronizează din ce în ce mai mult.

Liberalul face un inventar al acțiunilor celor două partide, care denotă, în opinia sa, că PSD și AUR ar avea „un obiectiv comun”.

Faptul că AUR l-a anunțat pe Gheorghe Piperea candidat al partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2028 reprezintă primul pas pentru colaborarea dintre cele două partide la București, spune Muraru. „Oficial, este candidatul AUR dar se pregătește terenul pentru o colaborare cu PSD pentru București”.

Colaborare la debarcarea Guvernului Bolojan

El invocă buna colaborare pe care cele două partide au avut-o când PSD și-a debarcat propriul Guvern și a introdus, alături de AUR, moțiune de cenzură împotriva partenerilor de guvernare, contrar protocolului de colaborare din coaliția de guvernare.

„Până acum, PSD și AUR au demonstrat în Parlament că pot acționa împreună atunci când au un obiectiv comun”, spune Muraru.

„Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. PSD și AUR au votat împreună pentru demiterea guvernului, pe 5 mai 2026”, amintește el.

Redistribuirea funcțiilor din conducerea Camerei

De asemenea, un alt pas care ar fi menit să consolideze „blatul PSD-AUR” ar fi, în opinia lui Muraru, redistribuirea funcțiilor din conducerea Camerei Deputaților.

„La 1 septembrie, PSD și AUR au susținut schimbarea prin care funcțiile de secretar al Camerei, deținute de PNL și USR, au revenit reprezentanților AUR și SOS România”, amintește deputatul liberal.

Tot un semn al complicității dintre cele două partide ar fi și „audierile miniștrilor Guvernului Niculescu”.

„Pe 19 și 20 octombrie, parlamentarii AUR au absentat de la audierile din comisii, iar candidații propuși de PSD au primit avize favorabile. Astfel, AUR că a ușurat astfel obținerea majorităților necesare PSD”, arată sursa citată.

Schimbarea conducerii TVR

Cât privește voturile pentru conducerea TVR, „și aici au existat voturi comune PSD-AUR, care au contribuit la configurarea conducerii instituției”, spune Alexandru Muraru.

El amintește și de un episod mai vechi, în care PSD a dat voturi lui George Simion în campania pentru alegerile prezidențiale, „lucru recunoscut de liderii pesediști”

Într-un videoclip publicat pe TikTok, liderul local Alfred Simonis a admis în fața președintelui PSD, Marcel Ciolacu, că partidul său redirecționat voturi pentru șeful AUR, George Simion, la primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Ulterior, Ciolacu a spus că înregistrarea video cu el și cu colegul său Alfred Simonis despre voturile PSD acordate celor de la AUR a fost „o glumă”.

„Candidat de carton”

„Dacă colaborarea merge bine în Parlament, de ce nu și la alegerile locale, unde PSD ar putea arunca în joc un candidat de carton doar pentru a-i face culoar candidatului AUR. Astfel, ar avea și acoperirea perfectă pentru a nu prezenta această alianță ca fiind una oficială”, concluzionează Alexandru Muraru.

El spune că „avem precedente parlamentare concrete și un context politic care justifică acest scenariu”.

„Eu cred că bucureștenii nu pot fi păcăliți de culisele înlețegerilor dintre PSD și AUR și au demonstrat asta la ultimele alegeri, unde candidații celor două partide au fost respinși la urnă”, conchide liberalul.