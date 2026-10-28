Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

Miza întâlnirii a fost dată de nevoia unei analize a presiunilor bugetare cu care se confruntă administrațiile județene, prioritățile privind finanțarea serviciilor publice esențiale și măsurile necesare pentru finalizarea proiectelor de investiții finanțate prin PNRR și atragerea eficientă a fondurilor europene, transmite Guvernul.

„Am analizat împreună presiunile bugetare cu care se confruntă, în special în ceea ce privește serviciile sociale, spitalele, drumurile județene și finalizarea proiectelor cu termene apropiate”, a declarat premierul după întâlnirea cu șefii consiliilor județene.

„Sunt atât probleme transversale, cât și specifice fiecărui județ. Toate acestea sunt în atenția mea directă și a membrilor cabinetului care m-au însoțit la această întâlnire”, spune premierul.

La întâlnire au mai participat: vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Urgențele de care trebuie să țină cont rectificarea bugetară

„Rectificarea bugetară și proiectul bugetului pentru anul viitor trebuie să țină cont de aceste urgențe. Sunt domenii care afectează direct viața oamenilor și pentru care trebuie să găsim soluții responsabile, în limitele resurselor disponibile”, spune Luca Niculescu.

La aceeași întâlnire au mai fost discutate și alte „teme presante”, spune premierul. El enumeră: pregătirea pentru iarnă, asigurarea energiei necesare cetățenilor și economiei, pregătirea măsurilor pentru a-i ajuta pe oamenii aflați în situații vulnerabile.

„Vrem să avem o relație de lucru predictibilă cu administrația publică locală. Programul de guvernare prevede continuarea reformei administrative, reguli mai clare pentru finanțele publice locale și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR, alături de continuarea investițiilor în sănătate, educație, infrastructură”, a punctat premierul.

Coordonare între Guvern și autoritățile locale

El atrage atenția că aceste obiective presupun o bună coordonare între ministere și autoritățile județene.

„Am discutat cu președinții consililor județene despre reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară, soluții care se regăsesc în programul de guvernare, pentru a folosi mai bine banii publici, în folosul comunităților”, a informat premierul.

El spune că are încredere că administrația locală „va fi partener solid al Guvernului pentru reforme corecte și bine fundamentate, care să aibă ca rezultat distribuirea cât mai bună a resurselor”.

Reprezentanții administrației locale, spune el, „cunosc foarte bine așteptările cetățenilor și ce trebuie făcut pentru îmbunătățirea calității vieții”.

Sprijinul Guvernului pentru proiectele finanțate prin PNRR

La aceeași întâlnire s-au convenit o serie de măsuri prin care Guvernul să sprijine efortul comunităților de a încheia cu bine proiectele finanțate prin PNRR și de a atrage mai rapid și mai eficient resurse din fondurile de coeziune, arată premierul.

„Obiectivul nostru comun este să asigurăm servicii publice mai bune pentru oameni, să protejăm investițiile și să folosim responsabil resursele bugetare”, conchide șeful Guvernului.

El a dat asigurări că guvernul pe care-l conduce „va acționa pentru a aduce mai mulți bani în România, prin mecanismele de finanțare europene, precum și prin investiții”.

Niculescu a reiterat obiectivul aderării la OCDE, „statut ce ne va deschide noi oportunități de dezvoltare, investiții majore, acces la capitalul internațional, adică o altă perspectivă economică, de încredere și speranță pentru o viață mai bună”.