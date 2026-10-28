Tehnocrata PSD numită de premierul Luca Niculescu la șefia Casei de Pensii. Vasilica Robu este fostul secretar general al instituției

Robu este susținută politic de PSD și are o îndelungată expertiză în domeniu. 

Ana Dima și Alex Tudor
Tehnocrata PSD numită de premierul Luca Niculescu la șefia Casei de Pensii. Vasilica Robu este fostul secretar general al instituției

Robu este susținută politic de PSD și are o îndelungată expertiză în domeniu. 

Vasilica-Valentina Robu, până acum secretar general al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a fost numită miercuri președinte al instituției de premierul Luca Niculescu.

„Decizie privind numirea doamnei Vasilica-Valentina Robu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și președinte al Consiliului de administrație pentru un mandat de 5 ani”, scrie în decizia de numire publicată în Monitorul Oficial.

Mandatul ei la șefia Casei de Pensii este de cinci ani.

Cine este Vasilica Robu

Deși nu are carnet de partid, Robu este susținută politic de PSD și are o îndelungată expertiză în domeniu, spune surse din domeniu.

Numirea de miercuri nu reprezintă prima ei experiență la conducerea CNPP.

Înainte de a fi secretar general al instituției. Vasilica-Valentina Robu a condus Casa Județeană de Pensii Vaslui, scrie vasluianul.ro.

La București, a ocupat funcția de director general al Direcției generale asigurări sociale, pensii și alte drepturi prevăzute de legi speciale, una dintre structurile importante ale instituției.

Ulterior, a exercitat și atribuțiile de secretar general al CNPP.

În februarie 2024, printr-o decizie a premierului, Vasilica-Valentina Robu a fost desemnată să exercite temporar funcția de secretar general. Atribuțiile i-au fost încredințate și prin alte decizii guvernamentale, inclusiv în 2026.

Mai mult, în mai 2025, aceasta a exercitat temporar chiar atribuțiile de președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, până la numirea unui conducător al instituției.

 Vasilica-Valentina Robu a participat, în ultimii opt-nouă ani, la elaborarea legislației guvernamentale din domeniul pensiilor.

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