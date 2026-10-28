BREAKING NEWS Călin Georgescu rămâne în arest. Curtea de Apel București a prelungit arestul cu încă 30 de zile. Decizia este definitivă

Curtea de Apel Bucureşti a decis miercuri prelungirea cu 30 de zile a mandatului de arestare preventivă pentru Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune. Decizia este definitivă.

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul inculpat impotriva incheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti – Sectia Penală. Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT impotriva incheierii pronunțate de judecatorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti – Secția Penală, pe care o desființează și rejudecând: Dispune prelungirea măsurii arestării preventive cu privire la inculpați, pe o perioadă de 30 de zile, de la 29.10.2026 si pana la 27.11.2026, inclusiv. (…) Definitivă”, se arată în minuta instanței.

Din complet au făcut parte judecătorii Andrei Buliga și Dragoș Mirea.

În acest timp, în stradă zeci de susținători strigă: „Călin, te iubim!”, „Eliberați-l!” și „Călin Georgescu e nevinovat!”

În urmă cu o zi, Tribunalul București a decis plasarea sa sub control judiciar. Decizia a fost contestată de procurorii DIICOT.

Mandatul de arestare expira la miezul nopții.

Cu puțin înainte de ora 17:00, Georgescu a venit însoțit de celălalt inculpat din dosar, Ionel Rusen, arestat și el în dosar.

Despre ce e dosarul

Dosarul este despre o finanțare de șase milioane de euro pe care societatea Real Concrete Land SRL ar fi încercat să o obțină prin intermediul unor instituții financiare din străinătate. Drept pentru care, societatea a transferat în două tranșe, în decembrie 2021 și ianuarie 2022, o garanție de 1,1 milioane de euro. Numai că finanțarea nu s-a concretizat, iar garanția nu a fost restituită integral.

Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a decis, în complet de divergență de trei judecători, după ce doi judecători au ajuns la concluzii contradictorii, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen.

Pe Călin Georgescu l-au incriminat nu doar probele procurorilor ci și propriile minciuni: a susținut că nu-i cunoaște pe cei despre care procurorii au depus la dosar dovezi irefutabile că-i cunoaște și că a pus la cale cu ei schema infracțională.

Nu-i cunoștea, dar vorbea cu ei la telefon

Judecătorii au văzut e-mailuri și printul unor convorbiri telefonice cu indivizi despre care Georgescu a susținut chiar în fața instanței că nu-l cunoaște.

Procurorii l-au interceptat pe Georgescu cum vorbea cu acesta despre azil politic și stabilirea în Italia, despre obținerea de documente cu aparență diplomatică, dar și despre un transfer bancar de 118.000 de lei făcut către persoana vătămată chiar de socrul lui Georgescu.

O altă probă la dosar care a înclinat balanța pentru arestare este relația lui Călin Georgescu și Massimiliano Arena, omul prezentat în dosar drept reprezentant al Wealth Bank. Călin Georgescu a susținut în fața instanței că nu-l cunoaște.

Un alt argument pentru arestarea sa sunt conversațiile de pe WhatsApp, de pe care procurorii au depus la dosar capturi de ecran, dar și două mailuri, unul din 18 martie 2022 și altul din 20 martie 2022.

Din primul mail rezultă că Georgescu a participat la apeluri telefonice în conferință cu Massimiliano Arena și cu Răzvan-Liviu Leu, reprezentantul societății care reclamă prejudiciul. Celălalt mail este unul de Arena lui Leu, omul de afaceri din Buzău, și lui Călin Georgescu, care tocmai ce spusese instanței că nu-l cunoaște pe Arena.

Riscul de a părăsi țara

Judecătorii au mai luat în considerare, pentru arestarea sa dispusă la finalul lunii septembrie, chiar riscul ca Georgescu să părăsească țara. Judecătorii spuneau în motivarea de la începutul lunii că există „probe, nu doar indicii” în acest sens. Iar pentru asta sunt consemnate

În motivare apar discuții confidențiale în care Georgescu i-ar fi cerut lui Ionel Rusen să îi găsească un imobil în Italia care să aibă inclusiv o anexă „pentru servitori”, să fie „securizat” și să intre „sub incidența legii italiene”.

Curtea reproduce și un pasaj atribuit lui Georgescu: „Important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult. Să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen.” De asemenea, acesta vorbește și de demersuri pentru azil politic pentru el și pentru „oamenii care îl sprijină”.

Potrivit motivării, Georgescu i-ar fi solicitat lui Rusen să facă demersuri pentru obținerea azilului politic atât pentru el, cât și pentru persoanele care îl sprijină. În discuții ar fi fost invocată existența unui fost procuror în Italia, descris drept un prieten foarte bun, care ar fi putut ajuta cu procedura.

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