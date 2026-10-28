Eurobarometru: Implicați de tineri în societate și preocupați de schimbare. Ce-i neliniștește și ce așteaptă tinerii de la Uniunea Europeană

Comisia Europeană a publicat miercuri un sondaj Eurobarometru care arată implicarea tot mai mare a tinerilor europeni în privința democrației, precum și opiniile lor despre democrație.

Sondajul arată, de asemenea, principalele motive de îngrijorare cu care se confruntă tinerii: ocuparea forței de muncă și costul vieții.

De asemenea, tinerii sunt preocupați de impactul UE asupra vieții lor de zi cu zi, politicile de tineret și echitatea între generații.

Impactul UE asupra vieții lor

Marea majoritate a respondenților (75%) consideră că acțiunile întreprinse de UE au un impact asupra vieții lor de zi cu zi.

Întrebați ce așteaptă de la UE pentru generația lor, tinerii menționează cel mai adesea menținerea păcii (33 %), combaterea sărăciei și a inegalităților economice și sociale (32 %) și creșterea oportunităților de angajare pentru tineri (31 %).

În plus, tinerii din întreaga UE doresc ca politicile pentru tineret să se concentreze în primul rând asupra problemelor reale cu care se confruntă, cum ar fi oportunitățile de angajare și costul vieții (40%).

Acest lucru se situează înainte de a se asigura că tinerii și organizațiile de tineret au un cuvânt de spus în luarea deciziilor (32%), de a oferi sprijin financiar pentru programele și inițiativele pentru tineret (32%) și de a se asigura că tinerii sunt conștienți de politicile și oportunitățile de care dispun (29%).

În cele din urmă, tinerii consideră că votul la alegeri și implicarea pe platformele de comunicare socială sunt cele mai eficiente modalități de a-și face auzită vocea, citate de 33 % și, respectiv, 32 % dintre respondenți.

UE pregătește strategia pentru tineret

Aceste constatări vin într-un moment în care pregătirile pentru Strategia UE pentru tineret post-2027 sunt în curs de desfășurare.

Sondajul, care a vizat persoane cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, a demonstrat o implicare din ce în ce mai mare în rândul tinerilor, 75 % dintre tineri participând la activitățile uneia sau mai multor organizații în ultimele 12 luni, față de 64 % în 2024.

Aceste activități sunt cel mai adesea organizate de un club sportiv (26 %), de un club de tineret sau de o organizație de tineret (20 %).

Majoritatea tinerilor intervievați (55 %) indică faptul că în ultimul an au luat parte la cel puțin o inițiativă care urmărește să genereze schimbări societale – în creștere, de la 48 % în 2024.

Preocupări care depășesc granițele țării

Un mare număr de tineri europeni – 60 % (cu 17 puncte procentuale mai mulți decât într-un sondaj similar din 2024) – declară că au participat la activități în altă țară din UE, cum ar fi studii, schimburi culturale și sportive și voluntariat.

Sondajul este publicat în cadrul campaniei Protejăm ceea ce contează – democrația noastră a Comisiei Europene, care încurajează cetățenii să își asume un rol activ în modelarea democrației UE.

Un grup de dezbatere al cetățenilor europeni dedicat, în cadrul căruia o treime din membri sunt persoane cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, pregătește în prezent recomandări cu privire la promovarea rezilienței democratice în Europa.

Eurobarometrul Flash privind tineretul și democrația a fost efectuat între 19 iunie și 1 iulie 2026, vizând un eșantion reprezentativ de 26 806 tineri cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani din cele 27 de state membre. Sondajul a fost realizat prin intervievare web asistată de calculator (CAWI).