Un senator care a demisionat în această toamnă din USR a trecut la grupul liberalilor. „Nu este o ruptură de valori”

Gheorghe Ștefănache, senator de Galaţi, a anunţat miercuri că se alătură grupului parlamentar al PNL. El demisionase din USR în luna septembrie a acestui an.

Ștefănache și-a explicat decizia prin faptul că se regăseşte în „valorile liberale”.

„Am intrat în politică pentru reforme, pentru un stat mai eficient și pentru drumul european al României, iar aceste obiective rămân aceleași”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

„Politica are sens doar dacă schimbă în bine viaţa oamenilor”, și-a început el postarea. „Am luat decizia de a mă afilia Grupului parlamentar PNL. Este o decizie asumată, pe care am luat-o după o analiză îndelungă și atent argumentată. Cred că România are nevoie de stabilitate și de predictibilitate în Parlament, dar, mai cu seamă, are nevoie de reforme care să pună în ordine finanțele publice și să facă statul mai eficient. Nu a fost o decizie ușoară”, spune gălățeanul.

„Nu este o ruptură de valori”

El le-a mulțumit colegilor din USR „pentru perioada în care am lucrat împreună” și le-a dat asigurări că „nu este o ruptură de valori”.

„Am intrat în politică pentru reforme, pentru un stat mai eficient și pentru drumul european al României, iar aceste obiective rămân aceleași”, a spus el, completând că se regăsește în valorile liberale și le-a enumerat: libertatea de expresie, respectarea legii, responsabilitate fiscală, încurajarea mediului privat, un stat mai suplu și mai eficient”, fără să spună care dintre ele îi lipseau la USR.

El a dat asigurări că vă milita pentru aceste valori, pe care le va pune în slujba cetățenilor din Galați, care l-au votat.

„Nu în ultimul rând, preocupările mele rămân aceleași, legate de transparență în exercitarea actului decizional și de înfăptuirea unei reforme administrativ-teritorială reală, pentru că politica are sens dacă schimbă în bine viața oamenilor”, a încheiat el.