Un senator care a demisionat în această toamnă din USR a trecut la grupul liberalilor. „Nu este o ruptură de valori”

Gheorghe Ștefănache, senator de Galaţi, a anunţat miercuri că se alătură grupului parlamentar al PNL. El demisionase din USR în luna septembrie a acestui an.
Ștefănache și-a explicat decizia prin faptul că se regăseşte în „valorile liberale”.
„Am intrat în politică pentru reforme, pentru un stat mai eficient și pentru drumul european al României, iar aceste obiective rămân aceleași”, a scris el pe pagina sa de Facebook.
„Politica are sens doar dacă schimbă în bine viaţa oamenilor”, și-a început el postarea. „Am luat decizia de a mă afilia Grupului parlamentar PNL. Este o decizie asumată, pe care am luat-o după o analiză îndelungă și atent argumentată. Cred că România are nevoie de stabilitate și de predictibilitate în Parlament, dar, mai cu seamă, are nevoie de reforme care să pună în ordine finanțele publice și să facă statul mai eficient. Nu a fost o decizie ușoară”, spune gălățeanul.
„Nu este o ruptură de valori”
El le-a mulțumit colegilor din USR „pentru perioada în care am lucrat împreună” și le-a dat asigurări că „nu este o ruptură de valori”.
„Am intrat în politică pentru reforme, pentru un stat mai eficient și pentru drumul european al României, iar aceste obiective rămân aceleași”, a spus el, completând că se regăsește în valorile liberale și le-a enumerat: libertatea de expresie, respectarea legii, responsabilitate fiscală, încurajarea mediului privat, un stat mai suplu și mai eficient”, fără să spună care dintre ele îi lipseau la USR.
El a dat asigurări că vă milita pentru aceste valori, pe care le va pune în slujba cetățenilor din Galați, care l-au votat.
„Nu în ultimul rând, preocupările mele rămân aceleași, legate de transparență în exercitarea actului decizional și de înfăptuirea unei reforme administrativ-teritorială reală, pentru că politica are sens dacă schimbă în bine viața oamenilor”, a încheiat el.
De ce a plecat din USR
Gheorghe Ștefănache, senator de Galați ales pe listele USR în 2024, a demisionat din partid la începutul lui septembrie 2026, invocând conflictul cu organizația județeană USR Galați și îndepărtarea partidului de problemele locale.
Ștefanache a spus că filiala trebuie să aibă candidați locali autentici, capabili să reprezinte comunitatea, nu oameni puși pe liste doar pentru a ocupa locuri, motiv pentru care a ajuns în conflict cu conducerea partidului.
A afirmat că nu mai putea susține prin prezența sa lucruri cu care nu era de acord.
Ștefănache a spus că vrea să continue lupta împotriva PSD la Galați și că nu mai vedea cum își poate îndeplini acest obiectiv rămânând în USR. Și-a prezentat demisia ca pe o chestiune de integritate personală.
Președintele USR Galați, Bogdan Rodeanu, a afirmat că se aștepta la plecarea senatorului de aproximativ un an și jumătate. El a sugerat la vremea respectivă că Ștefănache ar putea ajunge într-o formațiune suveranistă.