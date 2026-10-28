Senatul a respins un proiect legislativ prin care adolescenții de peste 16 ani puteau merge la psiholog fără acordul părinților

Un grup de parlamentari USR, alături de președinta USR Tineret, a depus în Parlament un proiect de lege prin care adolescenții de 16 ani puteau solicita acces la terapie psihologică fără acordul părinților.

Mihai Dima
Senatul a respins un proiect legislativ prin care adolescenții de peste 16 ani puteau merge la psiholog fără acordul părinților

Un grup de parlamentari USR, alături de președinta USR Tineret, a depus în Parlament un proiect de lege prin care adolescenții de 16 ani puteau solicita acces la terapie psihologică fără acordul părinților.

Inițiativa parlamentarilor USR care promova accesul la psihoterapie pentru adolescenți de 16 ani, fără acordul părinților, a fost respinsă de Senat. Parlamentarul Sorin Șipoș, unul dintre inițiatori, a criticat decizia Senatului.

Proiectul legislativ a fost realizat de parlamentarele USR Ruxandra Cibu Deaconu, Cynthia Păun, împreună cu președinta USR Tineret, Alexia Petrovai.

Acest proiect propunea accesul la terapie psihologică, fără acordul părinților, pentru adolescenții de 16 ani.

„Inițiativa la care am lucrat împreună cu Ruxandra Cibu Deaconu, Cynthia Păun, Alexia Petrovai și USR Tineret, care le oferea tinerilor de 16 ani acces la psiholog fără acordul părinților, a fost respinsă.
Dar nu oricum, ci cu cele mai mizere minciuni și demonizări. Au fost invocate niște aberații de tipul că USR vrea să castreze chimic copiii, că psihologii o să facă trafic de persoane, că le schimbăm sexul copiilor. Niște mizerii pe care doar cei mai iresponsabili și cinici politicieni puteau să le spună pentru a deturna discuția și a câștiga puncte politice, în timp ce fac rău unor generații întregi”, a declarat parlamentarul USR Sorin Șipoș, unul dintre inițiatori.

Reacții după votul negativ dat în Senat

Reacții au venit și din partea celorlalte inițiatoare din Parlament, Ruxandra Cibu Deaconu și Cynthia Păun.

„Senatul i-a condamnat pe adolescenți la tăcere.Un adolescent de 16 ani aflat în pragul unei crize va trebui în continuare să tacă până la 18 ani. Legea prin care tinerii ar fi putut merge singuri la psiholog a picat, pentru că o majoritate a ales sperietorile AUR în locul psihologilor, al profesorilor și chiar al elevilor care au cerut-o. Pentru au votat doar USR, UDMR, un senator PNL și senatoarea independentă Victoria Stoiciu”, a precizat Ruxandra Cibu Deaconu.

În schimb, Cynthia Păun susține că: „AUR și restul extremiștilor singuri nu aveau voturi să pice legea. Au avut însă nevoie de colegi fricoși, care n-au avut curajul să-și asume să se pună contra urletelor lor. Așa s-au instaurat multe regimuri dictatoriale în lume, cu cei care au tăcut. Așa a picat legea prin care un adolescent de 16 ani ar fi putut merge singur la psiholog”.

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