Creștere semnificativă a cererilor de azil în România. Cele mai multe solicitări vin din state implicate în conflicte militare

Cele mai multe solicitări de azil au fost depuse de cetățeni din Ucraina, Siria, Sudan sau Afganistan, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, notează Agepres.

Străinii cer azil în România

IGI arată că, în perioada ianuarie – septembrie 2026, au fost depuse 1.369 de cereri de azil. Creșterea este cu 48,5% mai mare față de perioada similară a anului trecut.

Între 1 ianuarie 2025 și 30 septembrie 2025, IGI a înregistrat 922 de cereri de azil.

În privința repartizării pe structuri competente, 46,2% din aceste cereri au fost depuse la structurile Inspectoratului General pentru Imigrări.

Bucureștiul a înregistrat cele mai multe cereri

De asemenea, 52,7% din cereri au fost înregistrate la structurile Poliției de Frontieră.

„În ceea ce priveşte cererile depuse la toate structurile instituţiei noastre, cele mai multe au fost înregistrate la Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Bucureşti”, potrivit comunicării oficiale a Inspectoratului General pentru Imigrări.

România, o țară considerată sigură

Inspectoratul General pentru Imigrări arată că cele mai multe solicitări au venit din state precum Ucraina, Siria, Sudan sau Afganistan.

Aceste state se confruntă cu o instabilitate reală politică, socială și economică. De asemenea, unele dintre ele, așa cum este cazul Ucrainei, au fost transformate în zone de conflict. În 2026 s-au împlinit 4 ani de la declanșarea războiului în Ucraina, iar șansele unui armistițiu sunt greu de anticipat.

Chiar dacă „războiul total” din Siria s-a încheiat în 2024, țara traversează o perioadă de tranziție extrem de dificilă. Siria este măcinată de violențe sporadice, are multe zone instabile ce necesită intervenții militare.

De asemenea, tot un stat măcinat de conflicte militare este și Sudanul. Aici războiul se poartă între Forțele Armate Sudaneze (armata oficială) și Forțele de Intervenție Rapidă (miliția paramilitară). Războiul din Sudan este considerat extrem de tehnologizat din cauza atacurilor cu drone, inclusiv în zonele locuite de civili.

Având în vedere acest context extrem de dificil din aceste state, cetățenii lor solicită azil în România, țară pe care o consideră sigură.