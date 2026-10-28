Diana Stoica: PSD și AUR și-au dat mâna pentru ca ministrul Nazare să nu le spună românilor adevărul

Lidera deputaților USR, Diana Stoica, spune că „alianța PSD-AUR a funcționat, din nou, ca unsă în ședința de astăzi a Biroului Permanent al Camerei Deputaților”.

Pentru ca ministrul Nazare să nu vină luni în Parlament să explice cifrele execuției bugetare reale, așa cum a cerut USR, AUR a depus o altă solicitare, de chemare a premierului Luca Niculescu la „Ora prim-ministrului”, tot pentru luni, 2 noiembrie.

Cum premierul are întâietate, chemarea ministrului Nazare este amânată cu cel puțin câteva săptămâni, remarcă Stoica.

„Prin jocul făcut astăzi, PSD s-a asigurat, cu mâna AUR, că ministrul Finanțelor nu vine lunea viitoare în Parlament și nu detaliază care sunt cifrele execuției bugetare reale, comparativ cu cifrele mincinoase și găurile pe care le inventează și vehiculează PSD”, declară Diana Stoica, lidera grupului USR de la Camera Deputaților.

Dovada „bunei colaborări”

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Biroul Permanent este o nouă dovadă a bunei colaborări PSD-AUR. PSD este la putere, are propriul guvern, AUR mimează opoziția, dar cele două partide se înțeleg de minune când este vorba de decizii împotriva interesului cetățenilor români”, spune deputata USR.

Ea prezintă, în sprijinul celor susținute, dovada numerelor de înregistrare ale celor două cereri depuse la Biroul Permanent.

Solicitarea AUR de chemare a premierului Luca Niculescu a fost depusă după cererea USR de chemare a ministrului Finanțelor Publice, spune Diana Stoica.

USR va redepune solicitarea de chemare în Parlament a ministrului Alexandru Nazare, dar „Ora Guvernului” cu acesta va putea fi, în cel mai bun caz, peste două săptămâni, deoarece Regulamentul Camerei prevede o alternanță putere-opoziție pentru astfel de solicitări.

„Practic, odată confiscată de AUR data de 2 noiembrie, PSD s-a asigurat că ministrul Nazare poate veni cel mai devreme pe la mijlocul lunii noiembrie. Adică, încă două săptămâni în care Sorin Grindeanu și alți pesediști pot rostogoli minciuni despre imaginara gaură de 30 de miliarde de lei pe care ar fi lăsat-o guvernul, doar ca să ascundă realitatea și să nu se vadă că toate angajamentele pe care le-au luat sunt – spre deosebire de cutiile lor de pantofi – pur și simplu goale”, adaugă Diana Stoica.

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