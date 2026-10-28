USR îl cheamă pe Alexandru Nazare la Ora Guvernului. Ministrul Finanțelor, solicitat să explice cifrele bugetului

USR îl cheamă pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în Parlament, pentru a explica diferențele dintre datele oficiale privind deficitul bugetar și cifrele invocate recent de PSD. Grupul parlamentar al USR din Camera Deputaților a depus o solicitare către Biroul Permanent pentru ca ministrul să participe la Ora Guvernului din 2 noiembrie 2026.

Reprezentanții USR susțin că dezbaterea privind situația finanțelor publice trebuie să aibă loc în Parlament, pe baza unor date concrete, nu prin declarații și mesaje publicate pe rețelele sociale. Formațiunea îi cere lui Alexandru Nazare să prezinte transparent situația bugetară și să clarifice informațiile apărute în spațiul public.

Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Finanțelor, deficitul bugetar a ajuns la 3,82% din PIB, echivalentul a 78,52 miliarde de lei, după primele nouă luni ale anului 2026. Prin comparație, în aceeași perioadă din 2025, deficitul se ridica la 5,35% din PIB.

USR atrage atenția asupra diferenței dintre aceste date și declarațiile recente ale conducerii PSD, care susține că ar exista cifre suplimentare ce nu ar fi fost prezentate anterior. Social-democrații au pus sub semnul întrebării informațiile disponibile privind situația bugetară, iar USR consideră că ministrul Finanțelor trebuie să lămurească public aceste neconcordanțe.

Diana Stoica: „Discuția despre buget nu se poate purta pe Facebook”

Diana Stoica, lidera deputaților USR, a criticat modul în care PSD a ales să prezinte dezbaterea privind bugetul și a cerut explicații în cadrul unei ședințe parlamentare.

„Discuția aceasta este prea importantă ca să se poarte doar pe Facebook, unde PSD încearcă cu filmulețe să-și construiască imaginea partidului care muncește, dar nu izbândește. Pentru că nu au soluții, inventează acum cifre pe care, spun ei, le-ar fi ascuns chiar ministrul pe care l-au ales și l-au votat. Ori au ales prost, ori mint, ori ambele”, a declarat Diana Stoica.

USR susține că Alexandru Nazare, reconfirmat în funcția de ministru al Finanțelor în două guverne succesive, este în măsură să ofere explicații privind datele bugetare și diferențele semnalate în discursul politic.

Formațiunea consideră că informațiile despre deficit și execuția bugetară trebuie prezentate într-un cadru instituțional, astfel încât parlamentarii să poată solicita clarificări și să evalueze situația reală a finanțelor publice.

USR avertizează asupra riscului de pierdere a reformelor

La rândul său, deputatul USR Adrian Echert, secretar al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, a afirmat că disputele politice nu ar trebui să pună în pericol măsurile luate pentru stabilizarea economiei și reducerea deficitului.

„După un an și jumătate de efort pentru a scoate România din criză, după patru evaluări în care am scăpat de ratingul de junk, după ce am salvat cât mai multe reforme din PNRR și am început să oprim risipa și corupția, nu vom permite ca toate acestea să fie irosite sub o perdea de minciuni”, a precizat Adrian Echert.