Noiembrie ar putea aduce o majorare a valorii tichetelor de masă. Proiect de lege depus în Parlament

Această inițiativă legislativă susține modificarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, scopul său fiind majorarea la 50 de lei a valorii tichetelor de masă.

Proiectul de lege prevede ca această majorare să fie aplicată începând cu 1 noiembrie 2026 și să fie menținută până în septembrie 2027.

Actul normativ va produce însă efecte doar dacă este adoptat de Parlament și promulgat.

Luna noiembrie, posibilă majorare a valorii bonurilor de masă

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că valoarea actuală a bonurilor nu mai ține pasul cu prețurile pe care le au alimentele. Prețurile la produsele alimentare de pe rafturile magazinelor au crescut după majorarea TVA de la 19% la 21%. Această majorare a intrat în vigoare la 1 august 2025.

„Majorarea TVA a condus la o creștere generalizată a prețurilor, inclusiv la produsele de bază – alimente, carburanți, energie – afectând direct costul vieții de zi cu zi. Această presiune inflaționistă suplimentară reduce și mai mult puterea de cumpărare a tichetelor de masă care sunt destinate acestor categorii de cheltuieli. În acest context, ajustarea valorii tichetelor de masă devine necesară pentru a menține puterea de cumpărare a angajaților”, potrivit proiectului depus în Parlament de inițiatori.

Dacă legea intră în vigoare, de această majorare pot beneficia peste 3,2 milioane de angajați din România care primesc în prezent tichete de masă.

Beneficii și pentru economie

În expunerea de motive a acestui proiect legislativ, inițiatorii au explicat și care este impactul majorării valorii tichetelor de masă pentru economia națională.

„Un alt efect al creșterii valorii nominale a tichetului de masă îl reprezintă stimularea consumului intern și a colectării fiscale, deoarece o valoare mai mare a tichetelor de masă înseamnă mai multe fonduri cheltuite în economie, în special în sectorul alimentar și HoReCa. Pentru fiecare 1 leu cheltuit în plus aferent tichetelor de masă se întorc în economie 1,7 lei. Contribuția totală, cu efecte directe, indirecte și induse în PIB-ul 2024 a tichetelor de masă a fost de 18,99 mld. lei, reprezentând peste 1% din PIB”, potrivit proiectului de lege.

Dacă acest proiect va fi adoptat, angajații ar putea primi 100 de lei în plus pe lună, pentru 20 de zile lucrătoare. Majorarea nu este însă obligatorie pentru angajatori.